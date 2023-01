Cina amarissima per Android, Apple ruba mercato a tutti

Android piange, Apple non ride ma alla fine ruba mercato a tutti. Questa in poche parole quel che accade in Cina nel mercato Smartphone secondo i dati diffusi da Counterpoint Research

Le vendite di cellulari nel paese asiatico sono infatti in declino del 14% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e il 2022 segna per il quinto anno consecutivo un declino nelle vendite.

Produttori di dispositivi Android quali OPPO (-27% anno su anno), vivo (-23% anno su anno) e Xiaomi (-19% anno su anno), hanno registrato un declino notevole rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In prospettiva, Counterpoint Research prevede una inversione di tendenza nel mercato con il raggiungimento dell’immunità di gregge per il COVID-19, obiettivo che potrebbe verificarsi nel secondo trimestre del 2023.

Apple per quanto in calo del 3% è riuscita a conseguire performance superiori alla media di mercato, ed è indicata come il brand numero 2, record che ha segnato per tutto il 2022. La Mela può vantare il più grande market share di sempre in Cina, registrando nell’ultimo trimestre la quota di mercato del 23,7%, e questo nonostante la penuria di iPhone 14 Pro (che è il modello più richiesto in Cina).

A dicembre avevamo già segnalato che in Cina, ogni quattro dispositivi venduti, uno era un iPhone.