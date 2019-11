tivùsat: in arrivo la nuova CAM 4K e il canale 4KUniverse

E’ ormai sotto gli occhi di tutti il cambiamento che sta attraversando il mondo della televisione, e tra i protagonisti della scena tivùsat, che sta tentando di anticipare il cambiamento con una novità per gli utenti. A breve sarà disponibile sul sito tivùsat e nei negozi di elettronica la nuova CAM 4K certificata tivùsat, per accedere ai canali 4K e a tutta l’offerta tivùsat.

Non solo, a breve sulla Tv satellitare gratuita sarà presto disponibile anche il canale 4KUniverse, dedicato all’intrattenimento in formato 4K HDR. A breve la piattaforma si ingrandirà anche con l’aggiunta di nuovi canali in 4K, disponibili dal numero 200 del telecomando di tivùsat.

Per chi volesse entrare nel mondo di tivùsat, ricordiamo, che si tratta della piattaforma digitale satellitare gratuita italiana, che nasce come piattaforma complementare a quella del digitale terrestre, in quanto in grado di raggiungere le aree del territorio da questo non coperte. La piattaforma tivùsat permette di portare al 100% del territorio nazionale la copertura dei segnali televisivi digitali gratuiti e trasmette dai satelliti Hot Bird della flotta Eutelsat (13° Est).

All’interno dei nuovi decoder certificati 4K sarà presente la smartcard 4K Ultra HD che permetterà agli utenti di vedere i programmi in 4k Ultra HD, tra i quali c’è Rai 4K, che sta rafforzando la programmazione, andando oltre la consueta messa in onda in simulcast di alcune delle migliori produzioni Rai.

Per la prima volta in Italia gli spettatori possono usufruire di una canale trasmesso interamente nella qualità 4K, con un loop che si ripete ogni 12 ore, arricchito da eventi programmati nel corso dell’anno. Tra gli appuntamenti previsti: Il Barbiere di Siviglia, la Bohème, la Carmen, produzioni Rai ad hoc (Palermo Renaissance in collaborazione con Arté, Roma, Napoli, Venezia… in un crescendo rossiniano per la regia di Lina Wertmuller, Donne e Dee di Sardegna, la Valle d’Aosta in tutte le sue espressioni, la montagna, le fiere, i forti, il Gran Paradiso). Prossimamente due grandi produzioni realizzate da Alberto Angela per la serie “Meraviglie”: Agrigento e Pisa.

Al momento questi sono i decoder compatibili con la nuova CAM 4K:

Su Amazon tutti i decoder e i dispositivi tivùsat disponibili.