Xiaomi VIOMI SE, robot aspirapolvere che aspira e lava a soli 190€

Xiaomi VIOMI SE è la nuova edizione del noto robot per una pulizia domestica quanto più smart possibile. Al momento si acquista in offerta lancio a 194 euro, direttamente a questo indirizzo, fino al 25 giugno.

Xiaomi VIOMI SE gode di una tecnologia di navigazione LDS 2.0, con una batteria Samsung a lunga durata da 3200mAh. L’aspirapolvere è in grado di eseguire la scansione della casa, per creare mappe più stabili e accurate, e affrontare facilmente anche ambienti complessi.

La potenza di aspirazione di questa aspirapolvere è di 2200Pa, ossia di 15000 giri al minuto. L’aspirapolvere è tra le più smart, grazie al supporto all’assistente vocale Amazon Alexa. Nel complesso, l’algoritmo AI Dynamic Path+Slam migliora l’efficienza di pulizia del 30%

Il robot gode di una lunga autonomia grazie alla batteria da 3200 mAh, in grado di pulire con una sola carica una casa fino a pulisce tutta la casa in una volta sola, fino a 200 metri quadri. Ovviamente, gode di funzione di ricarica e ripristino, che fa in modo, qualora SE si scarichi durante la pulizia, di continuare a lavorare da dove si era interrotto.

Xiaomi VIOMI SE, per via delle sue caratteristiche, è altamente consigliato a quanti hanno animali domestici in casa, così da aspirare i peli sul pavimento, e lavarlo allo stesso tempo, grazie al serbatoio d’acqua.

Ancora, è ideale per chi abita in una casa a più piani, così da potersi assicurare l’aiuto della pulizia automatica in uno dei piani, così da evitare di dover percorrere le scale più volte per una pulizia completa.

Da notare che l’acquisto da diritto ad un’assistenza post vendita fino a 5 anni, sempre che acquistiate dal negozio ufficiale VIOMI Aliexpress, che vi linkiamo in calce.

Lo store promette di fornire ai consumatori un’assistenza localizzata e un servizio post-vendita completo. La spedizione è rapida, poiché la merce parte da magazzini europei, evitando così di pagare spese aggiuntive di dogana.

Inoltre, è prevista la sostituzione gratuita per un nuovo robot aspirapolvere nel caso in cui non sia possibile la riparazione, sempre che il problema rientri nella garanzia.

VIOMI SE in versione aggiornata è ora disponibile sullo store ufficiale VIOMI di Aliexpress, ad un prezzo accessibile di 194 euro dal 21 al 25 giugno.

La promessa dello store è di evadere gli ordini dai magazzini tedeschi o polacchi entro 24 ore, con la consegna del pacco in 2-7 giorni senza tasse doganali.

Inoltre, per i primi acquirenti ci saranno 360 per il mocio in omaggio, o un filtro HEPA.