Tom Hanks ha ideato un gioco a quiz in esclusiva per Apple Arcade

Per gli appassionati di quiz, è in arrivo su Apple Arcade un gioco ideato da Tom Hanks, il noto attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo statunitense.

A quanto pare Hanks è appassionato di giochi a quiz e con il supporto degli sviluppatori BlueLine Studios, ha realizzato un videogioco che sarà pubblicato venerdì prossimo su Apple Arcade, la piattaforma in abbonamento che offre giochi per iPad, iPhone, Mac e Apple TV.

“Hanx 101 Trivia” permette ai giocatori di testare le proprie conoscenze su vari argomenti e modalità di gioco multiple, con domande su diversi quali storia, matematica, geografie, cibo, ecc.

Hanks, parlando del gioco, ha riferito che integra 58.000 domande. Non è la prima volta che l’attore si occupa di sviluppo software: nel 2014 aveva presentato Hanx Writer, un editor di testo per iPad, o meglio, una sorta di macchina da scrivere con il clack alla fine di ogni riga, la vista dello scorrimento della carta, il bisogno di inserire nuovi fogli quando termina una pagina.

L’attore e regista ha instaurato relazioni con Apple nel 2020 per il lungometraggio di guerra “Greyhound – Il nemico invisibile” da lui scritto e interpretato, candidato nel 2021 agli Oscar nelle categorie Effetti speciali e Sonoro (qui alcuni dettagli sui segreti dietro i suoni del film).

Nell’aprile del 2022 Tom Hanks & Playtone hanno siglato un accordo esclusivo con Apple TV+ per “Masters of the Air”, sequel del fim “Greyhound”.

Tra le pagine di Macitynet è presente la nostra recensione di Apple Arcade oltre alla guida completa al servizio. Tutti gli articoli che parlano di Apple Arcade sono disponibili da questa pagina.