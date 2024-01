Torna il grande affare: MacBook Pro 16 M2 Pro scontato a 1899 €

Siete stati lenti ad approfittare dell’offerta di domenica che proponeva un MacBook Pro M2 Pro ad un prezzo pazzesco, solo 1899€? Detto fatto, Amazon vi torna ad offrire il MacBook Pro 16″ con processore Pro, 12-19 core e disco da 512 GB a solo 1899 €, il prezzo più basso che abbiamo visto.

Siamo di fronte ad un’offerta da prendere al volo se vi interessa avere una macchina molto potente ad un prezzo decisamente abbordabile, paragonabile a quello di un MacBook Air da 15″ ma con prestazioni simili a quelle di un M3 Pro.

In particolare il processore M2 Pro al prezzo di oggi si presenta come un’occasione importante per il costo che permette di acquistare un Mac del tutto identico nelle funzioni agli M3 Pro e con l’unica differenza di un processore di precedente generazione che però offre anche qualche vantaggio rispetto a quello più recente.

In particolare la CPU ha più performance cores del modello attuale e un core grafico in più ed è supportato in maniera vasta dal mondo degli sviluppatori.

In particolare chi fa musica trova sul mercato importanti programmi come Pro Tools, Logic Pro X e Ableton Live già ottimizzati al contrario di quel che accade per M3 Pro.

Ma in realtà non è solo chi fa musica che dovrebbe considerare l’acquisto di questa macchina che ha tutto quel che serve per un uso professionale in vari ambiti, dalla grafica al video editing, dal 3D al fotoritocco.

Scendendo nelle specifiche tecniche, il MacBook Pro oggi in sconto offre

processore M2 Pro

16 GB di memoria RAM

512 Gb di disco fisso

CPU 12-core e GPU 19-core

96GB di memoria unificata,

display Liquid Retina XDR da 16″

Fino a 22 ore di autonomia

Sistema audio a sei altoparlanti con woofer force cancelling

Tre microfoni in array di qualità professionale

Questo Mac quando venne lanciato costava 3.099 € ma con lo sconto del 39% lo pagate 1.899 €. Una macchina con M3 Pro paragonabile a questa, costa 3.099€. Un MacBook Air da 15″ paragonabile in nulla, costa oggi 1835 € ma ha meno prestazioni, meno porte e arriva con soli 8 GB di memoria unificata.

Serve altro per spingervi ad andare su Amazon e a comprare? Probabilmente solo dirvi che lo sconto, molto probabilmente, durerà pochissimo come accaduto domenica scorsa

Click qui per comprare.