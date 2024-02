Tesla Cybertruck si prova su Apple Vision Pro, la demo con sorprese

A inizio 2024 Apple Vision Pro e Tesla Cybertruck sono due dei prodotti tecnologici più ammirati, forse c’era da aspettarselo che prima o poi qualcuno avesse un’idea per metterli in qualche modo insieme: un appassionato Tesla ha pensato bene di creare la demo di simulatore di guida o meglio di un test drive virtuale di Cybetruck su Apple Vision Pro.

Apple Vision Pro potrebbe non essere adatto a tutti, considerando che è un prodotto di prima generazione e che ha un prezzo di 3.500 dollari. Senza contare, poi, che al momento viene venduto solo negli USA.

Ad ogni modo, il potenziale del dispositivo è certamente elevato. Le stime dei preordini indicano che Apple ha venduto oltre 200.000 unità di questo visore premium prima dell’arrivo nei negozi. Sembra che dispositivi come Vision Pro avranno massima espansione in futuro, sopratutto in formati diversi come gli occhiali.

Con queste premesse a monte, potrebbe essere una buona idea per aziende come Tesla lanciare campagne di marketing dedicate per sfruttare ciò che Apple Vision Pro può offrire. Dopotutto, la realtà aumentata e virtuale sono la moda del momento, con possibilità di offrire ai clienti applicazioni praticamente infinite.

Un esempio è stato condiviso online dall’appassionato di Tesla Brett Morris che ha creato un video concept che mostra una potenziale esperienza di Tesla Cybertruck costruita per Apple Vision Pro. Il concept è molto ben realizzato, poiché mostra come l’interfaccia del dispositivo potrebbe essere facilmente utilizzata per esperienze coinvolgenti legate a Tesla.

Hey @elonmusk, I have some ideas on purchasing a Cybertruck (or any Tesla) using the Apple Vision Pro. pic.twitter.com/lrYVfeoopI — Brett Morris (@brettmorrisxyz) January 30, 2024

L’appassionato di EV Tesla ha scelto Cybertruck come veicolo per il suo viaggio virtuale con Apple Vision Pro. Il video mostra un utente che seleziona Cybertruck dalla gamma di auto Tesla, per iniziare poi un test drive virtuale del pickup.

E dato che Cybertruck è iper-futuristico, non sorprende che il test drive virtuale alla fine si sia spinto in luoghi lontani da quelli convenzionali. Il filmato mostra, addirittura, il veicolo calcare le “strade” di Marte, il che sembra un modo perfetto per concludere una esperienza fuori dal comune.

Una delle migliori strategie di Tesla per attirare nuovi clienti è quella di far provare loro di persona i veicoli. Con le capacità di AR e VR di dispositivi come Vision Pro, l’esperienza Tesla potrebbe essere simulata in modo piuttosto efficace, permettendo al produttore di veicoli elettrici di raggiungere un pubblico più vasto.

