Smartphone, iPhone conquista il 64% del mercato nell’ultimo trimestre in USA

Nell’ultimo trimestre del 2023 le spedizioni smartphone negli USA sono cresciute dell’8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

È quanto emerge dall’ultimo report Market Monitor di Counterpoint Research. Il gruppo di ricerca riferisce che la crescita generale del mercato statunitense è merito soprattutto di iPhone.

“Il Q4 è tipicamente molto robusto per Apple considerata la forte domanda di iPhone durante le festività”, spiega Jeff Fieldhack, research director di Counterpoint per l’America del Nord, evidenziando che durante il 2023, Apple ha conquistato mercato grazie anche alla riduzione di prezzi che gli operatori hanno praticato su iPhone 12 e iPhone 11, elemento che ha permesso di accrescere la quota di mercato nel segmento.

Per quanto riguarda Android, il Senior Analyst Maurice Klaehne riferisce che nel Q4 è stato notato un rallentamento nel settore dei dispositivi premium, e di un declino nel segmento dei dispositivi di costo inferiore ai 300$.

“Le prospettive per il 2024 dipenderanno in gran parte dall’economia statunitense”, spiega Hanish Bhatia, associate director di Counterpoint. “È l’anno delle elezioni, elemento che in genere comporta miglioramenti di vari parametri economici”. E ancora: “La domanda è conseguentemente prevista in ripresa per tutte le categorie di prezzo ma con una crescita modesta diluita su tutto l’anno”.

La società di ricerca evidenzia (qui i dettagli) che a breve negli USA termineranno o saranno probabilmente ridotti i fondi dell’Affordable Connectivity Program (programma di adozione della banda larga), e che questo potrebbero essere un elemento che sarà una spinta alla fascia bassa di mercato.

Counterpoint prevede per il 2024 una crescita del mercato degli smartphone di fascia alta, guidata dall’AI generativa.

A livello globale, nel quarto trimestre iPhone è in testa alle spedizioni smartphone secondo le stime di Canalys che evidenziano un +8% per tutto il settore nel quarto trimestre 2023.

