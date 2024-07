Tornano le voci di un HomePod con display

Pubblicità

Si torna a parlare di HomePod con display, dispositivo che potrebbe essere proposto da Apple per permettere all’utente di interagire con lo speaker anche mediante interfaccia grafica.

Il sito statunitense Macrumors riferisce di avere individuato codice nel backend di Apple nel quale si fa rifermento a un dispositivo etichettato internamente come “HomeAccessory17,1“, una categoria nuova per l’identificazione dei prodotti Apple, un nome ad ogni modo simile a “AudioAccessory“, identificatore usato attualmete per gli HomePod.

L’indicazione “17,1” lascia ipotizzare che il futuro accessorio potrebbe integrare il chip A18 di Apple, lo stesso che dovrebbe essere usato su tutta la lineup degli iPhone 16 che dovrebbe essere presentata prima dalla fine dell’anno. L’integrazione di un chip A18 in un nuovo speaker permetterebbe a Apple di offrire funzionalità avanzate di IA alimentate da Apple Intelligence.

Dal codice si evince che questo accessorio per la casa sfrutterà una variante di tvOS, alla stregua di quanto già visto con HomePod‌. Nello stesso codice vi sono riferimenti anche a futuri modelli di Apple TV con indicatori che riportano AppleTV14,4 e AppleTV14,5, probabili riferimenti a nuovi modelli sui quali Cupertino è al lavoro.

Ad aprile era circolata su X una foto di quella che è stata indicata come una presunta componente di un nuovo HomePod, un elemento destinato alla parte superiore del display che la versione oggi in circolazione non ha. HomePod e HomePod mini offrono infatti una superficie touch nella parte superiore ma questa consiste in un semplice pannello di LED che permette di mostrare una forma d’onda.

L’arrivo di un futuro nuovo HomePod è stato confermato in precedenza dal sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg che ha parlato di uno speaker con display stile iPad ma anche di HomePod senza schermo montato su un braccio robotizzato. Anche l’analista Ming-Chi Kuo nel 2023 ha riferito dell’arrivo di un HomePod con display da 7″, previsto genericamente per il 2024, un dispositivo che dovrebbe fondere le funzioni di un iPad con quelle di HomePod, grazie all’introduzione di uno schermo touch.

In una beta di iOS 17.4 a febbraio erano stati individuati riferimenti a un HomePod con schermo.