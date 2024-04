Torna la voce di una Apple TV aggiornata con videocamera

Apple ha in cantiere una Apple TV aggiornata con integrata una videocamera FaceTime e funzionalità che potrebbero essere utili per conferenze e simili.

A riferirlo è il solito Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”. Apple ha integrato in tvOS 17 (il sistema operativo di Apple TV) l’app FaceTime, utilizzabile con Apple TV 4K per consentire di usare l’app in questione sul televisore per avere conversazioni ancora più coinvolgenti con familiari e amici. La funzionalità in questione permette di avviare le chiamate direttamente da Apple TV, oppure iniziarle da iPhone o iPad e trasferirle su Apple TV. FaceTime su Apple TV sfrutta i vantaggi della fotocamera Continuity per collegarsi in wireless all’iPhone o all’iPad dell’utente, e usa il microfono e la fotocamera del dispositivo per permettere l’interazione del gruppo di partecipanti dal televisore.

L’integrazione di una videocamera direttamente nella Apple TV renderebbe superfluo il ricorso all’iPhone o all’iPad. Gurman riferisce che la videocamera che Apple intende interare nella Apple TV offrirà il supporto a gesture di controllo, senza entrare in dettaglio. Attualmente FaceTime riconosce vari gesti: durante una videochiamata è possibile richiamare effetti video sui Mac compatibili per attirare l’attenzione su di si o attivare reazioni (es. facendo il gesto del cuore con le mani appare un cuore, ma i gesti possibili sono anche altri e si possono anche disattivare).

Gurman riferisce ancora di Apple al lavoro su un “leggero display smart” che l’utente potrebbe usare in giro per casa, una sorta di iPad ai minimi termini, facile da portare in giro da una stanza all’altra e che potrebbe essere utile, tra le altre cose, per il controllo della domotica. Di quest’ultimo prodotto, Apple avrebbe avviato test di produzione su piccole quantità; è un dispositivo che per ora sta solo testando e non è detto che sarà effettivamente messo in vendita in futuro.