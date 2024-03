FaceTime comodo in TV con il supporto Belkin per Apple TV 4K

Facetime e tutti i programmi per videoconferenza potranno facilmente sfruttare un iPhone anche per la TV grazie sulla Apple TV 4K. La possibilità di avere video con la qualità di cui è capace il telefono Apple in maniera comoda, arriva dal lancio del supporto iPhone con MagSafe per Apple TV 4K di Belkin.

Parliamo di uno strumento che, come la versione per computer, è progettato con in mente la funzionalità della Fotocamera Continuity di tvOS 17 che tra le altre cose passa il video da iPhone ad un altro dispositivo nelle vicinanze e permette di sfruttare iPhone come videocamera quando la telecamera non c’è (è il caso di Applem TV 4K) e di contreo su funzioni come ritratto, sfocatura dello sfondo, zoom, grandangolo, non normalmente attive sulle telecamere integrate nei vari dispositivi per la casa.

Il supporto di cui parliamo è parente stretto di quello per MacBook e Mac desktop ed è studiato per fissarsi saldamente su TV con spessore fino a 4 pollici (circa 10,16 cm) e funziona anche quando usato da solo per chattare a mani libere sul grande schermo, a casa, in ufficio o durante i viaggi.

Può essere usato come supporto stand-alone per il posizionamento su mobili porta TV e console multimediali, supporta un’inclinazione da – 20 a + 30 gradi e può essere esteso fino a 40 mm, per impostare l’angolazione di visualizzazione preferita nelle modalità ritratto o paesaggio.

La confezione include piastre e staffe di montaggio opzionali per una maggiore stabilità e non sono richiesti strumenti speciali per l’installazione.

Fotocamera Continuity è supportata nell’ultima versione di tvOS 17 su Apple TV 4K (2a generazione) e versioni successive e l’accessorio Belkin costa 54$ e per ora è in vendita solo in Usa nei negozio Apple. Ma dovrebbe arrivare anche in Italia come le versioni per Mac e MacBook.

Belkin ha recentemente annunciato una nuova divisione all’interno dell’azienda, la Future Ventures. L’azienda riferisce che questa divisione avrà il compito di “scoprire nuove opportunità e settori di sviluppo

Belkin da anni produce accessori per vari prodotti Apple; è stata acquistata da Foxconn nel 2018 che è uno dei principali partner di fiducia della Mela e quest’ultima approva diversi prodotti, fornendo in alcuni casi anche determinate specifiche in anticipo.

