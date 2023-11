Toyota C-HR, nuovo modello in produzione incluso Plug-In Hybrid

Toyota Motor Europe (TME) ha avviato la produzione del nuovo Toyota C-HR, incluso il modello plugin Hybrid, in contemporanea al primo assemblaggio di batterie in Europa, presso lo stabilimento di Sakarya, in Turchia.

Con un nuovo investimento di 308 milioni di euro nei suoi impianti di produzione, Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT) è il primo stabilimento europeo del marchio a produrre vetture Plug-in Hybrid. Il nuovo modello di Toyota C-HR è stato sviluppato e progettato in Europa.

Dal suo lancio, ha mantenuto una forte performance di vendita per tutto il suo ciclo di vita, con oltre 800.000 esemplari venduti. Durante questo periodo, ha attirato molti nuovi clienti, contribuendo a portare la quota di mercato europea del marchio dal 4% al 7%.

Il nuovo Toyota C-HR è disponibile con quattro motorizzazioni elettrificate: modelli Full Hybrid (HEV) da 1,8 e 2,0 litri, modello HEV da 2,0 litri con trazione integrale intelligente (AWD-i) e modello Plug-in Hybrid (PHEV) da 2,0 litri.

Toyota ha investito 308 milioni di euro per modernizzare le linee di produzione di TMMT in vista di un’ulteriore elettrificazione, con un investimento totale nello stabilimento di Sakarya che ha raggiunto i 2,5 miliardi di euro.

Il nuovo investimento diversifica ulteriormente la produzione di TMMT. Oltre alla Corolla Sedan e al nuovo Toyota C-HR PHEV, per la prima volta in Europa verranno assemblate batterie plug-in. La nuova linea di batterie vanta la capacità di assemblare 75.000 unità di batterie all’anno.

Nel mese di ottobre il costruttore ha anticipato l’arrivo di auto elettriche con autonomia di 1200 km e con tempi di ricarica ridottissimi, solamente 10 minuti: ne abbiamo parlato in questo articolo.

