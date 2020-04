Toyota presenta la nuova Yaris Cross Hybrid

Toyota ha presentato il nuovo Yaris Cross, SUV compatto che si aggiunge alla ‘famiglia Yaris’ e che andrà a rafforzare dal prossimo anno la presenza di questo marchio nel segmento delle auto compatte, il più importante del mercato in Italia.

Il veicolo è costruito sulla piattaforma per modelli compatti GA-B di Toyota, ma vanta interni spaziosi e dimensioni esterne compatte. Beneficia della tecnologia Full Hybrid Electric di quarta generazione Toyota derivato direttamente dai più grandi propulsori di 2.0 e 2.5 litri utilizzati nei nuovi modelli come la Corolla, il C-HR e il RAV4. Il sistema prevede un nuovo motore tre cilindri benzina a Ciclo Atkinson da 1,5 litri progettato con attenzione per ridurre gli attriti interni e le perdite meccaniche e ottimizzare la velocità di combustione.

Il risultato, dichiara il costruttore porta «Un’elevata coppia a bassi regimi di rotazione del motore e un’eccellente efficienza dei consumi». Il rendimento termico del motore raggiunge il 40%, un valore superiore a quello dei motori Diesel equivalenti e garantisce un forte risparmio di carburante e basse emissioni di CO2. Il nuovo sistema ibrido ha una potenza complessiva di 116 CV. Particolare attenzione è stata data all’erogazione della potenza, rendendo il sistema molto reattivo. In termini di efficienza delle emissioni, il modello a trazione anteriore parte da meno di 90 g/km di CO2 e la versione AWD-i meno di 100 g/km.

La piattaforma GA-B assicura un alto livello di rigidità della carrozzeria e un telaio ben bilanciato, rendendo l’auto reattiva e agile. Le qualità dinamiche sono migliorate nel modello ibrido AWD-i grazie all’utilizzo di un sistema di sospensioni posteriori a doppio braccio oscillante. Yaris Cross ha lo stesso passo di 2.560 mm della Yaris, ma è complessivamente più lunga di 240mm, di cui 60mm di sbalzo anteriore e 180mm di posteriore, garantendo più spazio interno. L’altezza da terra è aumentata di 30mm e il veicolo risulta complessivamente più alto e largo – rispettivamente di 90mm e 20mm.

Tra le peculiarità da segnalare, un sistema di trazione integrale intelligente – indcata come “una caratteristica unica” nella sua categoria per un veicolo ibrido. L’AWD-i offre una stabilità e una trazione supplementare nella guida di tutti i giorni, in condizioni difficili e su superfici a bassa aderenza. Il sistema elettrico è più compatto e pesa meno delle unità AWD meccaniche, e – afferama il prodouttore – aiuta la Yaris Cross Hybrid AWD-i a ottenere migliori consumi di carburante ed emissioni di CO2 rispetto alle sue concorrenti nel segmento B-SUV a trazione integrale.

Il veicolo beneficerà dei sistemi di scurezza attiva Toyota Safety Sense e funzioni avanzate di assistenza alla guida con informazione al guidatore, pre-allarmi e, quando necessario, la frenata automatica e l’intervento sullo sterzo. i prezzi non sono stati comunicati. La nuova Yaris Cross arriverrà sul mercato a partire dalla metà del 2021.

