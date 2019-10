Ecco gli Huawei e Honor che avranno Android 10 ed EMUI 10 (anteprima)

Quando si parla di Honor e Huawei non si può non tenere conto del ban USA che sta causando qualche grattacapo alle società cinesi. Di recente, la linea di super smartphone Huawei Mate 30 è arrivata sul mercato senza supporto nativo alle applicazioni Google. Questo non vuol dire, però, che il sistema operativo nei modelli esistenti non possa essere aggiornato per portare gli attuali smartphone ad una interfaccia più moderna e ricevere le caratteristiche di un sistema operativo di ultima generazione.

Huawei/Honor si è sempre distinta negli ultimi anni per migliorare modelli anche di produzione non recente e pure modelli economici. E’ importante capire allora quali terminali riceveranno gli aggiornamenti ad Android 10, con EMUI 10 al seguito. Ecco la lista.

Android 10 / EMUI 10 su SmartPhone Huawei

Per quanto riguarda i terminali Huawei, saranno ben 33 i modelli a ricevere l’ultima distribuzione di Android 10, accompagnata dalla personalizzazione EMUI 10. In particolare, a ricevere l’aggiornamento sarà la linea di Huawei P30, con la fase di beta testing che inizierà già a metà ottobre (macitynet lo sta provando da qualche settimana), mentre la serie Mate 20 inizierà la fase beta alla fine dello stesso mese.

L’open beta di Huawei Mate 10 inizierà a fine novembre, mentre la fase di prova per la serie P20 inizierà avrà luogo a fine ottobre. Di seguito la lista completa di terminali che riceveranno l’aggiornamento:

Android 10 su smartphone Honor

Quanto ai terminali Honor, a ricevere l’aggiornamento saranno Honor 20, Honor 20 Pro, Honor V20, e Honor Magic 2. Ancora, riceveranno presto la open beta entro l’anno anche Honor 10, Honor V10, e Honor 8X. Ovviamente, anche Honor 9X e 9X Pro riceveranno l’ultimo aggiornamento, con una prima betà attesa già a metà dicembre.

Ricordiamo che la EMUI 10 è un aggiornamento importante per i telefoni Huawei, in quanto migliora la fluidità e le prestazioni dei dispositivi, e introduce anche una modalità dark a livello di sistema, che obbliga tutte le app che non dispongono di una modalità dark a conformarsi.

Le impostazioni di sistema, inoltre, sono meglio organizzate, mentre la chicca arriverà con la possibilità di trasmettere lo schermo del proprio smartphone direttamente su dispositivi Windows 10.

Qui sopra una anteprima delle schermate di EMUI 10 dal Modello Huawei P30 Pro: potete vedere come il tema scuro e le icone rotonde siano le protagoniste nella sezione delle impostazioni.

