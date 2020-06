Da TP-Link la nuova lampadina smart Tapo per la domotica economica

Il marchio Tapo si affaccia sul palco della casa smart in questi mesi: macitynet ha già recensito telecamera e presa smart, rimanendo assolutamente soddisfatti del funzionamento, e del rapporto qualità prezzo. Adesso TP-Link rilascia una lampadina sempre della gamma Tapo, per accelerare sul versante della smart home: si tratta della lampadina Smart Wi-Fi Tapo L510E.

Dopo la mini presa smart P100 e le due videocamere di sicurezza C200 e C100, tocca quindi all’illuminazione diventare intelligente, gestibile con un tocco sullo smartphone e ricca di funzionalità e automazioni. La lampadina Tapo L510E sfrutta i benefici della tecnologia LED, assicurando lunga durata e consumi ridotti. Per usarla non c’è bisogno di nessun hub esterno, ma basta connetterla alla rete Wi-Fi per poterla controllare via smartphone con la massima semplicità.

La luce è anche dimmerabile, quindi l’utente potrà gestirne l’intensità luminosa, adattandola a gusti e circostanze, creando scenari e memorizzando le proprie preferenze. Peraltro, è compatibile con gli assistenti Amazon Alexa e Google Assistant, per controllarla e gestirla tramite assistenti vocali.

Tapo L510E consuma meno rispetto ai classici modelli LED e può essere programmata, impostando così scenari di utilizzo su base giornaliera o settimanale, a seconda delle proprie abitudini ed esigenze. Con modalità “Alba e Tramonto” è possibile accendere o spegnere automaticamente la luce in base al proprio fuso orario, così come attivare la modalità “Assenza” per simulare la presenza in casa di persone, accendendo e spegnendo automaticamente la lampadina, in modo casuale, per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati. Infine tramite l’app Tapo è possibile creare degli scenari personalizzati per comandare più dispositivi smart allo stesso tempo. Ad esempio è possibile selezionare lo scenario personalizzato “Buonanotte” per spegnere tutte le lampadine smart di casa, con un solo tocco.

Disponibilità e prezzo

La lampadina smart Tapo L510E è attualmente disponibile al prezzo al pubblico di 14,90 euro sullo store Amazon ufficiale dell’azienda. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di TP-link sono disponibili da questa pagina.