Tracker certificato Apple formato carta di credito a meno di 18 €

Se vi piace l’AirTag potete approfittare dell’offerta attualmente in corso per acquistare un ottimo tracker certificato da Apple costruito appositamente per entrare nel portafoglio (ma completamente utilizzabile anche con altro) occupando lo spazio di una tessera.

Ha infatti le misure di una carta di credito (per la precisione: 8,3 x 5,1 centimetri, ed uno spessore di appena 1,9 millimetri, per un peso complessivo di appena 10 grammi) perciò entra perfettamente nel taschino a loro adibito, confondendosi con le altre carte.

Questo vi permette di tenere costantemente sotto controllo la posizione del portafoglio senza dare nell’occhio e potenzialmente dell’oggetto nel quale è inserito, nel senso che a meno che non rubino solo il portafoglio, potete sapere anche dove si trova lo zaino o la borsa con il quale lo stavate trasportando.

Si presenta molto bene dal punto di vista costruttivo in quanto la cornice è realizzata in metallo mentre la scocca esterna è in vetro temperato. La batteria che lo alimenta dura indicativamente due anni, quindi una volta attivato potete tranquillamente “scordarvene” prima di doverla sostituire, ed è certificato IP67 quindi se il portafogli dovesse cadere in una pozzanghera, è altamente probabile che il tracker sopravviva all’immersione.

Se perdete di vista il portafogli potete far suonare il tracker dall’app in quanto incorpora un piccolo altoparlante che tuttavia emette un bip da 90-120 dB, quindi ben udibile se si trova nelle vicinanze.

Ma il punto forte dicevamo è dato dalla compatibilità con la rete di Apple: essendo certificato MFi, si controlla dall’app Trova il mio e la posizione si aggiorna grazie ai segnali emessi dagli iPhone, dagli iPad, dai Mac e dagli Apple Watch delle persone che incontra durante il tragitto (per gli utenti Android: è compatibile anche con l’app Trova il mio dispositivo di Google).

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 21,10 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 17% andando a spendere soltanto 17,36 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.