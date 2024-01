Vision Pro, Belkin venderà un fermaglio per la batteria

Tra i primi accessori per il Vision Pro di Apple ci sarà una clip che consente di fissare il pacco batterie di Vision Pro ad un vestito.

Lo riferisce Mark Gurman di Bloomberg spiegando che il fermaglio batteria sarà uno dei primi accessori in vendita per il Vision Pro dal 2 febbraio, e che questo sarà disponibile negli Apple Store.

Belkin da anni produce accessori per vari prodotti Apple; è stata acquistata da Foxconn nel 2018 che è uno dei principali partner di fiducia della Mela e quest’ultima approva diversi prodotti, fornendo in alcuni casi anche determinate specifiche in anticipo.

La clip di Belkin è comoda per chi vuole usare il Vision Pro in più punti senza bisogno di disporre di una borsa o tasca dove collocare la batteria esterna.

Belkin è una delle prima aziende ad avere ottenuto l’autorizzazione a creare accessori per Vision Pro, ed è probabile che altre aziende produrranno ulteriori accessori.

Vision Pro è un prodotto indipendente ma richiede una batteria esterna, scelta pensata per ridurre il peso del visore da tenere in testa.

Per Vision Pro sono previste due tipi di fasce per il capo: la fascia Solo Knit e la fascia Dual Loop. Nella confezione del visore è incluso un cavo di ricarica USB-C, un adattatore di alimentazione USB-C, una batteria, un panno per la pulizia, una cover per il display frontale e i cuscinetti per le guarnizioni.

Gli utenti che hanno bisogno di lenti da vista, potranno acquistare “inserti ottici” (lenti graduate) opzionali di ZEISS che saranno disponibili a partire da 99 dollari, circa 90 euro e saranno disponibili solo su presentazione della prescrizione.

Le prevendite di Vision Pro inizieranno il 19 gennaio e i primi modelli dovrebbero arrivare nelle mani degli utenti dal 2 febbraio.

Chi ha avuto modo di provare Vision Pro in anteprima è rimasto affascinato. A questo indirizzo cos’è e a cosa serve Vision Pro.