Come ascoltare YouTube in background o con iPhone bloccato

Con l’abbonamento YouTube Music Premium a pagamento è possibile ascoltare brani e video senza annunci pubblicitari, ma anche riprodurre musica con iPhone bloccato oppure in sottofondo, mentre si utilizzano altre app grazie alla riproduzione in background.

Senza abbonamento non è normalmente possibile riprodurre video e audio in background (senza lasciare aperta l’app in primo piano o con il telefono bloccato) ma il sito Macrumors riferisce di un trucco che permette di superare questa limitazione. Di seguito, ecco come procedere:

1) Aprite Safari, andate su youtube.com e individuate il filmato/brano di vostro interesse

2) Fate tap sull’indicazione “aA” in fondo (a sinistra della barra degli indirizzi), e dal menu che appare selezionate la voce “Richiedi sito desktop”.

3) Premete il pulsante “Play” per avviare la riproduzione (ignorate eventuali messaggi che invitano a usare o scaricare l’app Youtube)

4) Premete il pulsante laterale per bloccare iPhone. L’audio verrà messo in pausa ma dalla schermata di blocco del telefono è possibile avviare la riproduzione e ripremere il tasto laterale: l’audio continuerà a essere riprodotto senza interruzioni, fino al termine del video.

Ascoltare YouTube con iPhone bloccato

In alternativa, dopo avere richiesto la versione desktop di Youtube è possibile sfruttare lo swipe, scorrendo con un dito verso il basso dall’angolo in alto a destra per aprire Centro di Controllo e richiamare da qui i comandi dedicati alla riproduzione dei file multimediali, compresa la possibilità di sfruttare altoparlanti, TV, HomePod, ecc.

Su iPhone 14 Pro e modelli successivi, è possibile controllare l’attività in corso dalla Dynamic Island sulla parte superiore della schermata Home o dell’app attiva.

Per ripristinare la versione mobile di Youtube in Safari basta ovviamente fare tap su “aA” a sinistra della barra del menu, e selezionare la voce “Sito mobile”.

