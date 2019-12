Tre consigli per fare regali a Natale in tranquillità, aiutandosi con Oval

Dopo il Black Friday, anche il periodo natalizio porta con sé un forte rischio di shopping compulsivo. “A quante persone devo fare il regalo? Quanti me lo faranno? Per evitare brutte figure, ne compro uno in più e poi vediamo” sono solo alcuni dei pensieri ricorrenti.

Natale però prima di tutto è condivisione, non un concetto materiale misurabile sul numero dei regali che uno fa o sul valore degli stessi. Per questo motivo Oval, il servizio di mobile banking dedicato soprattutto ai millennials, ha stilato una lista di tre consigli che bisognerebbe tenere a mente per fare i regali nel modo giusto.

Numero uno: uscite dalla logica di volerlo fare a tutti i costi e riflettete invece sul suo vero valore, che non è il cartellino del prezzo. Un regalo, se comporta lavoro, ricerca e impegno da parte di chi lo fa, viene percepito come speciale a prescindere da quanto è costato. Quindi, piuttosto che spendere grandi somme, meglio investire un po’ del proprio tempo.

Chiarito questo concetto, non riducetevi ad acquistare tutto all’ultimo: questo è l’errore più comune perché porta a compensare l’assenza di pianificazione con un regalo di valore economico superiore. Ma non è detto che chi lo riceve lo apprezzi.

Oggi ci sono siti di e-commerce ovunque: basta dedicare un paio d’ore a guardare qualche articolo per farsi venire un’idea azzeccata. Per altro siete nel posto giusto: da anni stiliamo diverse classifiche sui migliori prodotti dell’anno divisi per categoria spesso basati sulle nostre prove dirette e forniamo quotidianamente spunti e idee per tutti i gusti, con codici sconto giornalieri e settimanali.

Per finire non dimenticatevi che anche avere un budget preciso è fondamentale, perché non averlo significa uscire dalla razionalità e cadere nella facile trappola di uno shopping impulsivo. Per questo motivo si citava quindi Oval, applicazione che consente di sostenere una gestione oculata, razionale e smart delle proprie finanze. L’app aiuta le persone a risparmiare e, soprattutto, a gestire con intelligenza i propri soldi facendo di una finanza inclusiva, semplice e accessibile la sua missione.

A Natale è giusto fare acquisti, ma bisogna farlo nel modo giusto. Il consiglio finale è quindi quello di mettere in atto anche sugli acquisti natalizi gli stessi accorgimenti basati sulle spese quotidiane: accantonare piccole somme di denaro ogni volta che si acquista – con arrotondamenti in tempo reale in un salvadanaio digitale – è l’incentivo giusto per fare shopping senza sensi di colpa. A gennaio il portafoglio sarà più pieno e avremo fatto un regalo anche a noi stessi!