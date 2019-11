Oval e il Black Friday: occhio allo shopping compulsivo

Oval è una startup fondata a Londra da quattro italiani per promuovere il risparmio e la finanza semplice alla portata di tutti, a cominciare da comportamenti di spesa sani: nei giorni più celebri dello shopping del Black Friday e Cyber Monday la società con cuore italiano, in cui ha investito anche Intesa Sanpaolo, avvisa sui rischi dello shopping compulsivo.

Anche se non fa parte della nostra tradizione, il Black Friday è uno dei momenti più attesi dell’anno: venerdì 29 novembre i negozi online e fisici di mezzo mondo proporranno sconti folli a tutti i loro clienti, dando di fatto il via al periodo dello shopping natalizio. Per molti, si tratta di un vero e proprio rito: è il momento nel quale si acquistano tutti quei prodotti che, pur non ricadendo nella categoria degli indispensabili, ci farebbe piacere possedere.

Il fenomeno è diffuso: solo negli Stati Uniti, dove la tradizione ha le sue origini, si stima verranno spesi 87 miliardi di dollari tra il Black Friday e il Cyber Monday, secondo previsioni e dati raccolti da finder. Per quanto riguarda le differenze generazionali, il report afferma che i Baby Boomers, cioè le persone nate indicativamente tra il 1945 e il 1964, spenderanno in media 626 dollari, seguiti dalla Generazione X (1960-1980) con 459 dollari e anche dai Millennials (1981-1996) con 252 dollari.

Considerando questi dati, è evidente che le persone sfruttino l’evento per portarsi avanti sugli acquisti natalizi, oltre che per soddisfare le proprie esigenze personali.

L’importante è acquistare con la testa

La ricerca riporta anche un altro dato interessante: il 52% delle persone che hanno comprato qualcosa in promozione si sono poi pentiti. Il motivo non è da ricercare in un difetto del prodotto, ma nell’impulsività dell’utente che, attratto dal prezzo e, soprattutto, dalla percentuale di sconto, si lascia attrarre da oggetti superflui.

Oval sottolinea che si tratta del classico fenomeno dell’acquisto compulsivo, trainato dalle esigenze dei retailer di massimizzare le vendite proprio quando le persone sono più propense a fare affari. È un meccanismo psicologico sottile: del prodotto non abbiamo bisogno, ma il maxi-sconto, la percezione dell’affare e, in un certo senso, l’idea di “guadagnarci qualcosa”, hanno talvolta il sopravvento sulla razionalità.

Da quando esiste, Oval si impegna a trasmettere i principi per avere un attento controllo sulle proprie finanze. Parlare esplicitamente di risparmio durante il Black Friday sarebbe eccessivo e fuori luogo, però anche in questi casi una gestione razionale e meno impulsiva degli acquisti rimane l’approccio migliore.

Nell’ottica di rendere questo momento una ‘festa’ per i clienti, si può seguire qualche suggerimento: innanzitutto, iniziare a farsi un’idea dei prodotti che potrebbero interessare, magari monitorandone l’andamento del prezzo per qualche giorno, osservare gli oggetti che si desiderano da tempo ma che costano troppo e fare un elenco dei regali che si vorrebbe acquistare per sé o per gli altri, così da averlo sottomano all’avvio delle offerte.

Secondo gli esperti del risparmio Oval il consiglio più importante è cercare di evitare l’acquisto basato sulla sola sensazione dell’affarone: un prodotto che ieri non interessava, difficilmente interesserà una volta finita l’abbuffata dagli acquisti.

Oval, con i suoi strumenti smart di risparmio e con gli investimenti, fa suo il concetto di finanza semplice, inclusiva, alla portata di tutti, ma soprattutto sana e di abitudini virtuose: come quelle di acquistare ciò che realmente si desidera. L’app Oval si scarica gratis per iPhone da questa pagina di App Store, è disponibile anche per dispositivi Android su Google Play Store.

