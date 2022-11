macOS Ventura, la protezione SIP impedisce di duplicare le app di serie nel sistema

macOS Ventura integra una miglioria dal punto di vista della sicurezza: non è più possibile duplicare le app di serie presenti nella cartella Applicazioni tenendo premuto il tasto Option e trascinando un’app tra quelle di sistema su una cartella destinazione (ad esempio sul Desktop); ora, anche premenendo il tasto Option viene creato sempe e comunque un alias (l’equiovalente di un “collegamento” per chi proviene dal mondo Windows).

A farlo notare è il sito giapponese Applech2, evidenziando migliorie nella System Integrity Protection (SIP) di macOS, tecnologia di sicurezza che impedisce a software potenzialmente dannosi di modificare file e cartelle protetti sul Mac (qui l’elenco di alcune delle tecnologie di protezione integrate di serie su macOS).

La protezione dell’integrità di sistema limita l’account utente root e le azioni che può eseguire sulle parti protette del sistema operativo Mac.

Prima della Protezione dell’integrità di sistema (introdotta in OS X El Capitan), l’utente root non aveva limitazioni di autorizzazione, quindi poteva accedere a qualsiasi cartella o app di sistema sul tuo Mac. Il software otteneva l’accesso al livello root quando l’utente immetteva nome e password di amministratore per eseguire l’installazione del software. Ciò consentiva al software di modificare o sovrascrivere qualsiasi file di sistema o app.

La System Integrity Protection (SIP), protegge varie cartelle di sistema, limitando i percorsi e le app su cui i programmi di installazione e le app di terze parti possono continuare a scrivere. Modifiche in cartelle riservate al sistema possono essere effettuate solo dai processi firmati da Apple che dispongono di speciali diritti di scrittura sui file di sistema, come gli aggiornamenti software e i programmi di installazione Apple.

Per tutte le notizie sulla sicurezza informatica vi rimandiamo a questa sezione del nostro sito.