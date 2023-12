Trend tecnologici 2024, le previsioni di Kingston Technology

L’ultimo decennio è stato, senza dubbio, scenario di rapidissimi progressi dal punto di vista tecnologico, e la rivoluzione digitale in corso rappresenta oggi sia un’opportunità che una sfida per i mercati: rimanere all’avanguardia nel settore tecnologico sarà fondamentale per le aziende per essere competitive nel futuro.

Al fine di capire meglio in che modo la tecnologia si evolverà e quale sarà il suo impatto nel 2024, Kingston Technology, azienda nota soprattutto per le memorie, ha indicato quelle che sono, a duo modo di vedere, le previsioni sui trend tecnologici che saranno protagonisti il prossimo anno.

Automazione e Intelligenza Artificiale

L’Intelligenza Artificiale continuerà a crescere e ad evolversi, trovando applicazioni oltre che nella nostra vita quotidiana anche in diversi settori. Nel 2024, infatti, l’intelligenza artificiale potrebbe essere scelta e utilizzata dalle aziende per fornire esperienze migliori ai clienti, riducendo costi e tempi delle risorse.

Proprio nel contesto lavorativo, l’automazione e l’intelligenza artificiale svolgeranno un ruolo fondamentale nello snellire le attività di routine, mentre le misure di sicurezza informatica diventeranno sempre più sofisticate per proteggere gli ambienti di lavoro sia da remoto che in loco, in questo panorama ibrido in continua evoluzione. Il ruolo della tecnologia evolverà sempre di più verso un’integrazione più fluida di spazi virtuali e fisici, migliorando così la collaborazione e la produttività all’interno delle aziende.

AI e MFA, tecnologie chiave per la sicurezza informatica

L’Intelligenza artificiale (AI) verrà ampiamente utilizzata per rilevare minacce e comportamenti sospetti in tempo reale, essendo in grado di analizzare grandi quantità di dati velocemente in modo tale da individuare modelli anomali e proteggere i sistemi.

L’Autenticazione a più fattori (MFA) sarà tra le tecnologie più utilizzate per la sicurezza informatica perché in grado di migliorarla grazie ai diversi metodi di autenticazione richiesti come password, impronte digitali e token, prima di concedere l’accesso a un sistema o ai dati.

Memorie e storage fondamentali

Le soluzioni di memoria e archiviazione si confermeranno anche nel 2024 elementi chiave dell’hardware dei computer. Le tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata, richiedono capacità avanzate di memoria e archiviazione per elaborare e archiviare enormi quantità di dati. Per rispondere a questa necessità, DRAM e SSD stanno diventando sempre più veloci ed efficienti anno dopo anno, migliorando le prestazioni complessive di HEDT. Memoria e storage si stanno quindi adattando alle nuove esigenze delle tecnologie emergenti, garantendo prestazioni elevate e, allo stesso tempo, risparmio energetico: le memorie e i sistemi di storage emergenti, come le unità SSD NVMe e le soluzioni di storage flash, sono fondamentali per migliorare le prestazioni delle applicazioni emergenti cercando di mantenere un basso consumo energetico.

“La rivoluzione tecnologica in corso è talmente rapida e in continua evoluzione che è difficile prevedere con certezza quello che accadrà nel corso del prossimo anno. È possibile, però, prevedere, sulla base di quello a cui stiamo assistendo oggi, quali saranno i progressi tecnologici domineranno il nostro futuro prossimo”, ha dichiarato Laurent Sirgy, responsabile Sud Europa e ME Kingston Technology. “Le aree su cui dobbiamo sicuramente aspettarci delle novità sono diverse, una tra tutte quella dell’Intelligenza Artificiale, ormai sempre più presente nelle nostre vite quotidiane, personali e professionali. L’AI nel corso dei prossimi mesi sarà a capo di molti processi. Tuttavia, con l’aumento della nostra presenza online e con la crescita esponenziale dell’utilizzo di queste tecnologie emergenti, accresceranno inevitabilmente anche le minacce online. La sicurezza informatica rimarrà una delle principali preoccupazioni”.