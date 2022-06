TrenDevice: apre a Roma il terzo Retail Store diretto

La rete dei TrenDevice Store si allarga: dopo Milano e Avellino, TrenDevice vi accoglie anche a Roma. Da oggi, nella centralissima via Barberini 1/G, a pochissimi passi dalla fermata della metropolitana Linea A “Barberini”, potete visionare l’intera gamma dei Ricondizionati TrenDevice: dagli iPhone agli iPad, dalle AirPods ai Samsung Galaxy, le PS4, Mac e gli Apple Watch.

Potete anche vendere il vostro usato con il servizio di Instant Buy oppure permutarlo ed ottenere uno sconto immediato sull’acquisto di un altro prodotto. E se siete già clienti, il TrenDevice Store di Roma è il porto sicuro in cui approdare per ricevere assistenza post-vendita per ogni evenienza.

Lo store fisico garantirà quindi assistenza continuativa e costante ai propri clienti, oltre che far conoscere più da vicino il mondo dei Ricondizionati e vantaggi che li contraddistinguono: la qualità del nuovo e il risparmio dell’usato. Infatti acquistando un Ricondizionato si ha sempre la garanzia del suo perfetto funzionamento, grazie agli oltre 30 test effettuati dai tecnici e, allo stesso tempo, un risparmio fino al 30% rispetto al nuovo.

Il punto vendita è aperto 7 giorni su 7 con orario continuato dalle 11:00 alle 19:00. Per maggiori informazioni potete visionare la pagina dedicata allo Store TrenDevice di Roma.

Approfittate degli Sconti fino a 150€ di questi giorni della promozione TrenDevice Weeks, per far visita allo Store di Roma, così come quelli di Milano e Avellino. Le seguenti scontistiche sono infatti valide anche in Store: Sconto 150€ per spesa minima di 1.300€, Sconto 100€ per spesa minima di 900€ ed infine di Sconto 50€ per importo minimo di 500€. La promozione TrenDevice Weeks è valida solo per pochi giorni.

TrenDevice S.p.A. è una società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta, reinmettendoli sul mercato con garanzia di 12 mesi e prezzi fino al 30% più vantaggiosi rispetto al nuovo. Sono già oltre 100.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato anche come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile, green e vantaggiosa nell’elettronica di consumo.