TCL lancia in Italia il televisore 98 pollici Serie C73

Non solo smartphone per il marchio: TCL è ormai uno dei protagonisti del settore televisivo anche in Italia, e oggi il produttore introduce nel nostro Paese il televisore dalle dimensioni più grandi sul mercato: TCL 98 pollici della Serie C73.

Il nuovo modello TV, chiamato in sigla TCL 98C73, offrirà una visibilità ottimale durante le partite di calcio, film o serie TV, portando praticamente il cinema in casa.

Al momento, in Italia il mercato dei TV sopra i 70 pollici è piuttosto limitato, anche se la società stima che nei primi 4 mesi del 2022 ha visto una crescita di volume di oltre 50 punti percentuali rispetto ai dati registrati lo scorso anno.

La nuova TCL 98C73 sarà dotata della piattaforma Google TV, così da risultare quanto più smart possibile. il maxi televisore TCL da 98 pollici vanta un pannello con tecnologia QLED 4K da 120Hz con controllo della luminosità Full Array Local Dimming e un design senza cornici frontali per offrire la migliore immersione possibile.

La TV è equipaggiata con il sistema audio Onkyo 2.1, con subwoofer integrato che permette di ottenere l’effetto palcoscenico per avvolgere completamente lo spettatore. Supporta, come gli altri modelli della stessa serie, Dolby Atmos, Dolby Vision IQ e HDR10+.

Da non dimenticare che il televisore TCL 98C73 può essere utilizzato anche come monitor per presentazioni in sale riunioni di grandi dimensioni e coworking moderni e iperconnessi. Inoltre, potrà diventare anche lo schermo per le videochiamate, grazie alla sua integrazione di Google TV che sfrutta l’applicazione Google Duo.

Televisore TCL 98 pollici: prezzi e disponibilità

La TV TCL 98C73 sarà disponibile in Italia a partire da fine giugno, ad un prezzo di 4.999€.

Nel mese di aprile TCL Eurpe ha presentato nuovi TV mini LED e QLED, nuove soundbar, oltre a condizionatori, aspirapolvere e purificatori smart della sua gamma prodotti di quest’anno: ne abbiamo parlato in questo articolo di macitynet.