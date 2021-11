Treppiedi e accessori Manfrotto, Lowepro e Joby in offerta Black Friday

Ecco l’occasione che non dovrebbe farsi sfuggire chi ama la fotografia o lavora nel settore foto/video: su Amazon, per il Prime Day, è possibile acquistare diverse borse, custodie, zaini ma soprattutto treppiedi di Manfrotto, Lowepro e Joby in offerta con sconti che vanno dal 26 al 59%, quindi riuscendo a risparmiare tra un quarto e più della metà del prezzo di listino.

Per chi non lo sapesse questi tre marchi sono controllati dalla stessa azienda, iconici e molto apprezzati nel mondo della fotografia. La promozione, come detto, tocca accessori come zaini, di cui Lowepro è leader primario nel mondo: è conosciuta in particolar modo per le sue soluzioni modulari adatte per i fotografi naturalisti, che necessitano di dover mettere insieme attrezzatura fotografica, indumenti, camel bag (le sacche con tubo per idratarsi senza usare le mani, ndr) e altri accessori.

In sconto ci sono anche i treppiedi semi-professionali e professionali che hanno in Manfrotto uno dei protagonisti e un parametro di riferimento. L’azienda italiana ha un’esperienza pluridecennale nel settore e allo stato attuale offre soluzioni di varia natura, con modelli ultraleggeri e costruiti in fibra di carbonio, un materiale particolarmente adatto nei contesti all’aria aperta per via della sua elevata resistenza meccanica e della sua capacità di isolamento termico, che gli consente di resistere bene alle variazioni di temperatura e anche negli ambienti più ostili.

In promozione sono presenti diversi modelli dei cavalletti da viaggio di Joby, che con i suoi Gorillapod apprezzati in tutto il mondo ha rivoluzionato questo settore. Celebri sono i cavalletti le cui gambe sono composte da piccole e robuste sfere rinforzate da guaine in gomma che, come i tentacoli di un polipo, possono essere modellate intorno ai rami degli alberi, a maniglie, pali ed altre superfici più o meno irregolari per poter agganciare fotocamere e videocamere in punti impensabili, ottenendo così inquadrature più uniche che rare.

Qui sotto trovate l’elenco completo che spazia su tutti i fronti, con prezzi e una offerta per tutte le tasche.

Lowepro LP37185 GearUp 100 Porta Filtri Professionale, Grigio Scuro In offerta a 41,64 € – invece di 48,99 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

Lowepro Tahoe Bp 150 Borsa per Fotocamera, Nero In offerta a 46,74 € – invece di 56,99 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Lowepro LP37234-PWW Truckee BP 150 LX Zaino per Outdoor, per Tablet 10”, per DSLR/Mirrorless Compatte, Sony, Canon, Nikon, con 2° Obiettivo, Gimbal, Drone In offerta a 48,97 € – invece di 59,99 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Lowepro LP37236-PWW Truckee BP 200 LX Zaino per Outdoor, per Tablet 13”, per DSLR/Mirrorless Compatte, per Sony, Canon, Nikon, 1-2 Obiettivi, Gimbal, Drone In offerta a 67,99 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

Lowepro LP37238-PWW Truckee BP 250 LX Zaino per Outdoor, per Tablet 15”, per DSLR/Mirrorless Compatte, per Sony, Canon, Nikon, 1-2 Obiettivi, Gimbal, Drone In offerta a 85,00 € – invece di 100,00 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

Lowepro Fastpack PRO BP 250 AW III Zaino fotografico per Fotocamera Mirrorless, DSLR e Accessori, con Sistema QuickDoor Access, con Tasca per Laptop da 15″, per Reflex come Nikon D850, Ripstop 300D In offerta a 108,21 € – invece di 149,99 €

sconto 28% – fino al 29 nov 21

Lowepro Flipside Trek Zaino Flipside 350 AW, Zaino Fotografico per Fotocamere DSLR e Obiettivi Multipli, Zaino Macchina Fotografica per Tablet, Treppiede, Colore Grigio, Verde Scuro, Taglia unica In offerta a 113,10 € – invece di 133,06 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

Lowepro Flipside BP 400 AW III Zaino per Fotocamera Mirrorless e DSLR – Nero – Accesso Posteriore – Accesso Laterale – Divisori Regolabili – per Mirrorless come Sony α7 – LP37352-PWW In offerta a 121,98 € – invece di 143,76 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

Lowepro ProTactic BP 300 AW II Zaino per Mirrorless e Reflex, con Divisori QuickShelf, Attrezzatura ed Effetti Personali, per Mirrorless come la Sony Apha9, LP37265-PWW In offerta a 126,65 € – invece di 186,99 €

sconto 32% – fino al 29 nov 21

Lowepro Flipside 500 AW II zaino per fotocamera – nero In offerta a 165,21 € – invece di 230,99 €

sconto 28% – fino al 29 nov 21

Lowepro Whistler BP zaino per fotocamera, Grigio In offerta a 213,34 € – invece di 250,99 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

Lowepro Whistler Rucksack 450 AW II Zaino Grigio In offerta a 202,55 € – invece di 438,99 €

sconto 54% – fino al 29 nov 21

Manfrotto PIXI Treppiede da Tavolo per Fotocamere CSC e DSLR ed Impugnatura per Video, Materiale Adapto, Made in Italy, Nero, MTPIXIMII-B In offerta a 19,47 € – invece di 26,99 €

sconto 28% – fino al 29 nov 21

Manfrotto MKPIXICLAMP-BK Pixi Treppiedi da Tavolo con Staffa per Smartphone, Nero In offerta a 27,19 € – invece di 36,99 €

sconto 26% – fino al 29 nov 21

Manfrotto Element MII MMELMIIA5BK, Monopiede in Alluminio a 5 Sezioni Leggero da Viaggio, Fascia da Polso, Impugnatura di Gomma, Twist Lock, Carico 16 kg, per Fotocamere Compatte, Mirrorless, Reflex In offerta a 33,99 € – invece di 49,99 €

sconto 32% – fino al 29 nov 21

Manfrotto MKCOMPACTACN-BK Treppiede con Borsa, Testa Ibrida per Fotografia e Video, 5 Sezioni in Alluminio, Nero In offerta a 56,93 € – invece di 66,98 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

Manfrotto Element MII, Treppiede da Viaggio in Alluminio con Testa a Sfera e Sacca per Trasporto, per Fotocamere Compatte, CSC, DSLR, Accessori Fotografia per Creazione Contenuti, Vlog In offerta a 86,67 € – invece di 129,99 €

sconto 33% – fino al 29 nov 21

Manfrotto MK290XTA3 Treppiedi a 3 Sezioni in Alluminio, Nero In offerta a 115,43 € – invece di 158,99 €

sconto 27% – fino al 29 nov 21

Manfrotto MTWISTGRIP – “Twistgrip” Morsetto Universale per Smartphone In offerta a 37,39 € – invece di 52,99 €

sconto 29% – fino al 29 nov 21

Manfrotto Befree Advanced con Chiusura Twist, Kit Treppiede da Viaggio con Testa a Sfera, Portatile e Compatto, Treppiede in Alluminio per Fotocamere DSLR, Reflex, Mirrorless, Accessori Fotografia In offerta a 112,87 € – invece di 132,79 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

Manfrotto MK290LTA3-V Kit 290 Light con Testa Fluida Video, Nero In offerta a 118,92 € – invece di 171,81 €

sconto 31% – fino al 29 nov 21

Manfrotto MVH500AH Testa Video con Base Piatta, 1 Leva Fissa, Alluminio, Nero In offerta a 119,79 € – invece di 171,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Manfrotto MKBFRTA4GT-BH Befree Advanced GT Treppiede da Viaggio, Chiusura Twist M-Lock, Testa a Sfera, per Canon, Nikon, Sony, DSLR, CSC, Mirrorless, fino a 12 kg, Borsa Inclusa, Alluminio, Nero In offerta a 160,65 € – invece di 247,99 €

sconto 35% – fino al 29 nov 21

Manfrotto Element MII, Treppiede da Viaggio in Carbonio con Testa a Sfera e Bluetooth, Compatibile con Smartphone e Fotocamere Compatte, CSC, DSLR, Accessori Fotografia, Creazione Contenuti, Vlog In offerta a 161,65 € – invece di 229,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Manfrotto MK290XTA3-2W Kit a 3 Sezioni in Alluminio con Testa a 3 Movimenti, Nero In offerta a 161,91 € – invece di 226,99 €

sconto 29% – fino al 29 nov 21

Manfrotto Befree Live, Treppiede da Viaggio con Testa Video e Chiusura a Leva, Treppiede in Alluminio per Fotocamera DSLR, Mirrorless, Reflex, Videocamera, Accessori Fotografia, Video In offerta a 174,84 € – invece di 256,99 €

sconto 32% – fino al 29 nov 21

Manfrotto MK290DUA3-3W 290 Dual Treppiede a 3 Sezioni, Nero/Antracite In offerta a 190,36 € – invece di 223,95 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

Manfrotto MKBFRA4GTXP-BH Befree Treppiede GT XPRO Alu, Testa a Sfera Centrale 496,M-Lock, Colonna 90°, Piastra 200PL-PRO per DSLR e CSC con Obiettivo Lungo, per Macro, Alluminio In offerta a 200,18 € – invece di 299,99 €

sconto 33% – fino al 29 nov 21

Manfrotto Befree Advanced Twist, Kit Treppiede da Viaggio con Testa Fluida e Chiusura Twist, Portatile e Compatto, Treppiede in Carbonio per Fotocamere DSLR, Reflex, Mirrorless, Accessori Fotografia In offerta a 220,82 € – invece di 330,99 €

sconto 33% – fino al 29 nov 21

Manfrotto MVKBFRTC-LIVE Kit Befree Live Treppiede da Viaggio, Chiusura Twist M-Lock, con Testa Fluida MVH400AH, per DSLR, Mirrorless, Foto e Videocamere Compatte, Portata fino a 4 kg, Carbonio, Nero In offerta a 261,89 € – invece di 373,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Manfrotto Befree Advanced GT, Kit Treppiede da Viaggio con Testa Fluida Portatile e Compatto, Treppiede Professionale in Carbonio per Fotocamera DSLR, Reflex, Mirrorless, Fotografia In offerta a 269,14 € – invece di 403,99 €

sconto 33% – fino al 29 nov 21

Manfrotto MKBFRC4GTXP-BH Befree Treppiede GT XPRO Carbon, Testa a Sfera Centrale 496, M-Lock, Colonna 90°, Piastra 200PL-PRO, per DSLR e CSC con Obiettivo Lungo, per Macro, Fibra di Carbonio In offerta a 302,63 € – invece di 356,04 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

Manfrotto MVK500AM Treppiede Telescopico a Doppio Tubo in Alluminio e Sacca di Trasporto, Nero In offerta a 312,28 € – invece di 517,99 €

sconto 40% – fino al 29 nov 21

JOBY GorillaPod 325, Mini Treppiede Flessibile con Testa a Sfera Integrata per Fotocamere Compatte e 360°, Portata Max 325 g, JB01505-BWW In offerta a 15,28 € – invece di 24,99 €

sconto 39% – fino al 29 nov 21

JOBY GorillaPod Starter Kit, Mini Treppiede Flessibile con Clamp Universale Smartphone, Attacco GoPro e Torcia, Portata Max 325 g, JB01571-BWW In offerta a 18,69 € – invece di 29,99 €

sconto 38% – fino al 29 nov 21

JOBY GorillaPod Magnetic 325, Mini Treppiede Flessibile con Piedini Magnetici e Testa a Sfera Integrata per Fotocamere Compatte e 360°, Portata Max 325 g, JB01506-BWW In offerta a 21,24 € – invece di 34,99 €

sconto 39% – fino al 29 nov 21

JOBY Kit GripTight 500 Action Kit, Treppiede per Iphone, Smartphone, Vlogging, Video, Action Camera, JB01515-BWW In offerta a 31,44 € – invece di 36,99 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

JOBY GripTight ONE Microtreppiede Treppiede Universale Ripiegabile Compatto per Smartphone e iPhone, Nero, JB01492-0WW In offerta a 22,09 € – invece di 39,99 €

sconto 45% – fino al 29 nov 21

JOBY Kit GorillaPod 1K con Attacco GripTight PRO.Treppiede 1K Compatto e Flessibile e BallHead 1K con Attacco per Smartphone, Modalità Orizzontale o Verticale. Sostiene fino a 1kg. In offerta a 50,96 € – invece di 59,95 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

JOBY Kit GorillaPod 3K, Treppiede Leggero Flessibile con Testa a Sfera per Fotocamere DSLR e CSC/Mirrorless, Portata Max 3 kg, JB01507-BWW In offerta a 54,39 € – invece di 63,99 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

JOBY GorillaPod 3K Vert Kit, Treppiede 3K Compatto Flessibile e BallHead 3K con Staffa a L Verticale per Modalità Paesaggio e Ritratto con Fotocamera Mirrorless fino a 3kg In offerta a 67,19 € – invece di 79,05 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

JOBY Kit Gorillapod 5K, Treppiede Flessibile Professionale con Testa a Sfera per Fotocamere Dslr e Csc/Mirrorless, Portata Max 5 Kg, Jb01508-Bww In offerta a 95,03 € – invece di 111,80 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

JOBY GorillaPod 3K PRO Kit, Treppiede Professionale Flessibile in Alluminio con Testa a Sfera per Fotocamere CSC/Mirrorless Premium, Portata Max 3 kg, JB01566-BWW In offerta a 99,23 € – invece di 116,74 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

JOBY Kit GorillaPod 5K con Attacco GripTight PRO. Treppiede GorillaPod 5K in Alluminio Flessibile e BallHead 5K con Attacco per Smartphone, Modalità Orizzontale o Verticale. Sostiene fino a 5 kg. In offerta a 123,25 € – invece di 145,00 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).