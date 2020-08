Dieci trucchi Apple Watch che dovreste conoscere per sfruttarlo al meglio

Apple Watch è ormai diventato un compagno di vita quotidiano per molti, e sebbene le funzioni più evidenti siano quelle di più facile utilizzo, possono ancora esserci delle funzionalità nascoste, o comunque poco utilizzate, che risultano però interessanti. Ecco dieci trucchi Apple Watch per sfruttarlo al meglio.

Screenshot Apple Watch

Tutti sappiamo come acquisire uno screenshot su iPhone o su smartphone Android, cioè una copia della schermata visibile sul display. Questo è possibile anche su Apple Watch e può essere particolarmente utile quando si vuole condividere un’istantanea di ciò che viene visualizzato sullo schermo dell’orologio.

Per acquisire l’istantanea dello schermo sull’Apple Watch è sufficiente utilizzare la Digital Crown e il tasto laterale. Anzitutto è necessario attivare le impostazioni per le istantanee su Phone. Per farlo è sufficiente aprire l’app Apple Watch, tocca il pannello Apple Watch, quindi Generali. Scorrendo verso il basso si potrà attivare l’opzione istantanee schermo. A questo punto, è possibile scattare un’istantanea dello schermo Apple Watch con due dita, premendo contemporaneamente la Digital Crown e il tasto laterale. Lo schermo lampeggia mentre l’istantanea viene acquisita. Per trovare l’istantanea è sufficiente andare nell’app Foto su iPhone, toccare il pannello Album, quindi Istantanee schermo.

Attiva schermo nell’ultima app

Per impostazione predefinita, quando si riattiva lo schermo di Apple Watch viene mostrata l’ora. E’ normale, è un orologio. Se si preferisce, invece, attivare lo schermo direttamente sull’ultima attività mostrata prima dello stato di stop, è possibile attivare la relativa funzione.

Per farlo è sufficiente aprire l’app Impostazioni su Apple Watch, andare su Generali > Attiva schermo, e da qui attivare l’opzione “Quando alzi il polso”. Successivamente si dovrà scorrere verso il basso e scegliere quando si desidera che Apple Watch si attivi all’ultima app utilizzata, potendo scegliere tra Sempre, “Entro un’ora dall’ultimo utilizzo”, “Entro 2 minuti dall’ultimo utilizzo” o “Mai, a meno che non sia in uso”

Rispondi su iPhone

Apple Watch è comodo anche per rispondere ad una chiamata, senza dover utilizzare iPhone. Alle volte non è sempre possibile, o magari si preferisce semplicemente rispondere da smartphone. Per evitare che – nell’attesa di trovare l’iPhone – il chiamante riagganci, è possibile mettere in attesa l’interlocutore e scegliere di “Rispondere con iPhone”. Per farlo è sufficiente toccare i tre “…” presenti a schermo, quindi scegliere la relativa un’opzione. Se si tocca “Rispondi su iPhone”, la chiamata viene messa in attesa e l’interlocutore sente un suono ripetuto fino a quando non risponderete su iPhone.

Trova il Tuo iPhone