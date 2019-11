Apple ha aggiornato il firmware delle AirPods Pro

Apple ha rilasciato un nuovo firmware per le AirPods Pro presentate a fine ottobre. L’aggiornamento firmware attuale è quello numerato “2B588”; il precedente (quello con il quale arrivavano le AirPods pro) era “2B584”.

Non è dato sapere quali siano le novità del nuovo firmware ma, riferisce Macrumors, potrebbe migliorare la connettività o risolvere problematiche minori. Una nostra fonte riferisce della soluzione a problemi legati ad alcuni caricatori Qi

L’aggiornamento firmware si installa automaticamente con il collegamento delle AirPods ad iPhone o iPad. L’update potrebbe non apparire a tutti immediatamente: è assolutamente normale. Per verificare la versione del firmware, selezionate Impostazioni su iPhone o iPad, andate nella sezione “Generali” e poi “Info”. Scorrendo la schermata verso il basso è possibile selezionare “AirPods” per conoscere il numero della versione firmware presente.

