Tsubame Archax è il mech stile Gundam che punta alla Luna

Il Giappone ha trasmesso al mondo la passione moderna per robot e mech, così sembra giusto e naturale che Tsubame Archax sia stato concepito, progettato e costruito nel Paese del Sol Levante.

Non è il primo, non sarà l’ultimo, ma senza dubbio è uno dei pochi mech con cabina di comando in grado di ospitare un pilota: è alto 4,5 metri e pesa 3,5 tonnellate, è proposto in vendita per la ragguardevole somma di 3 milioni di dollari.

Cifra alla portata di ricchi appassionati cresciuti con l’immaginario di Gundam e Transformers, i due robot a cui Tsubame Archax è ispirato, come svela a The Verge Akinori Ishii, responsabile tecnico del costruttore Tsubame.

Tutte le immagini di questo articolo sono di Tsubame. Sono chiaramente ispirtati a Gundam il design complessivo e la cabina al centro del torso che si apre con il movimento coordinato di quattro pannelli. Invece la trasformazione da mech in auto e viceversa (richiede 15 secondi) richiama gli autobot dei Transformers, ma qui il paragone è un po’ tirato, perché come robot non è dotato di gambe complete, mentre in modalità auto sembra un quadrupede su ruote.

Negli arti inferiori infatti troviamo quattro ruote industriali Yokohama, identiche a quelle impiegate per carrelli elevatori. In modalità auto le quattro pseudo gambe del robot di separano per abbassare il centro di gravità, ma si viaggia solamente in elettrico e alla velocità massima di 6 miglia orarie, un filo meno di 10 km orari.

Gli arti superiori consistono in due braccia dotati di mani ma per il momento nonostante le dimensioni generose il mech è in grado di gestire solamente pesi fino a 20 kg circa. Per il momento Tsubame Archax è poco più di giocattolo dimostrativo per facoltosi, ma il costruttore ha progetti ambiziosi, incluse gare e battaglie con mix tra reale e realtà virtuale, e in futuro persino una versione tuttofare da mandare sulla luna.

Il robot debutta ed è in mostra al Japan Mobility Show: per tutte le notizie che parlano di mobilità smart e veicoli elettrici rimandiamo alla sezione Viaggiaresmart di macitynet.