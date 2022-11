Tutti i Meater per la cottura smart sono scontati del 15% per il Black Friday

Continua la settimana del Black Friday su Amazon. Questa volta tocca ai dispositivi MEATER beneficiare di uno sconto del 15%, per cucinare e monitorare a distanza la cottura di carne e pesce.

L’offerta è valida fino alle 23:59 del 28 novembre, e si applica sui prodotti che vi segnaliamo di seguito.

MEATER Originale – 92,65 € invece di 109 €

Si tratta del primo termometro da cucina smart completamente wireless, semplice da usare grazie all’app di MEATER, che permette di monitorare costantemente il grado di cottura e inviare una notifica allo smartphone quando la carne è pronta.

MEATER Plus – 109,65 € invece di 129 €

Si tratta dello stesso termometro originale, ma con una portata wireless estesa fino a 50 metri che consente dunque di allontanarsi dalla postazione di cottura senza dover controllare di continuo la pietanza.

MEATER Block – 296,65 € invece di 349 €

In questo caso lo sconto è su un kit contenente quattro termometri smart con sonde wireless che permettono di monitorare la temperatura del cibo da remoto e di ricevere un avviso sul proprio smartphone a cottura conclusa. MEATER Block ha una portata di 50 metri e la modalità stand-alone, dando così la possibilità di cucinare anche senza l’utilizzo dello smartphone.

La particolarità dei termometri MEATER è che sono dotati di sonde in acciaio inossidabile completamente wireless. Il sistema sfrutta uno speciale sistema di cottura guidata basato un avanzato algoritmo brevettato che stima i tempi di cottura. Si tratta strumenti che aiutano in cucina anche per i meno esperti.