Tuya al CES 2024 sull’innovazione e implementazione di AI e IoT

Tuya, fornitore globale di servizi per lo sviluppo di IoT, ha recentemente fatto apparizione al CES 2024 con il suo evento “Tuya Developer Day” in quel di Las Vegas. L’evento ha visto la partecipazione di istituzioni e aziende nei settori dei protocolli di connessione, dei semiconduttori e dei servizi cloud, con focus sull’innovazione e sull’implementazione di tecnologie avanzate come l’AI e l’IoT.

Se al CES 2022 Tuya aveva annunciato il supporto per Matter, il tema principale toccato al CES 2024, “All Together, All On”, è stato portato avanti evidenziando l’impegno continuo nel promuovere l’innovazione collaborativa. L’azienda ha presentato il tema “All Together, All On Smart”, enfatizzando la dedizione nel creare un mondo connesso e sempre più smart. L’evento ha incluso uno showroom immersivo e il “Tuya Developer Day”, dove sono state condivise non solo le competenze tecnologiche dell’azienda, ma anche la fiducia nella collaborazione con sviluppatori globali per discernere le tendenze del settore e sbloccare opportunità di sviluppo futuro.

Partecipando all’evento, rappresentanti di brand e associazioni di tutto il mondo, tra cui AWS, Bluetooth SIG, Connectivity Standards Alliance, ioXt, Silicon Labs, Thread Group e Wi-Fi Alliance, hanno offerto preziosi insights sul rapido sviluppo dei protocolli di connessione fino a parlare di sicurezza per l’industria dell’IoT.

Le discussioni hanno incluso un panel sull’innovazione nei servizi della casa connessa, focalizzandosi sulle nuove tecnologie di connettività wireless. Inoltre, è stata evidenziata l’importanza della sicurezza come priorità principale per l’IoT, con esperti che hanno condiviso pratiche e approcci per promuovere uno sviluppo stabile e sostenibile della sicurezza nell’industria dell’IoT.

In sintesi, l’evento ha sottolineato l’approccio aperto di Tuya, promuovendo una collaborazione più stretta con i partner della catena industriale e utilizzando le piattaforme e le tecnologie all’avanguardia per potenziare il settore, contribuendo attivamente al raggiungimento degli obiettivi ESG in collaborazione con partner globali.

