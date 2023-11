Tv Full HD TCL da 32” smart superversatile con Airplay a solo 169,90 €

Se cercate una TV da posizionare in cucina, in un piccolo salotto, in una cameretta oppure in ufficio per dimostrazioni e “amplificazione” di un portatile in spazi ridotti TCL 32SF540 TV 32″ Full HD con HDR e HLG potrebbe fare al caso vostro ed è pure in sconto Black Friday fino al 27 Novembre con un prezzo al pubblico di 169,90 € invece di 199 €.

Mentre la quasi totalità dei TV compatti a questo prezzo arriva ad una risoluzione 720p, il TCL dispone di uno schermo Full HD 1080p ed una marea di servizi smart grazie alla Fire TV integrata con migliaia di app e canali, inclusi Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Raiplay, NOW e molti altri.

Nonostante le piccole dimensioni la presenza dell’audio Dolby offre un audio surround di buona qualità anche con DTS Virtual: X e DTS-HD. A bordo troviamo anche una uscita cuffia e una digitale per sfruttare qualsiasi sistema di amplificazione o surround esterno. Potete collegarlo anche ad un ricevitore satellitare per collocarlo anche in strutture BnB lontane dalla antenne del digitale terrestre.

Il controllo vocale si ottiene grazie al telecomando vocale con Alexa che permette di cambiare canale, regolare il volume e aprire le app e molto altro. È inoltre possibile controllare con la tua voce i dispositivi della smart home.

Gli utenti Apple e Android non andranno delusi: con la presenza di Mira Cast & Airplay 2 sarà possibile trasmettere i contenuti dai dispositivi Android, iOS o Mac direttamente sul TV rendendolo comodo anche in piccole sale riunioni senza ulteriori accessori per conferenze e dimostrazioni.

Il costo normale sarebbe già vantaggioso: 199 € ma diventano 169,90 grazie alle offerte del Black Friday che scadono il 27 Settembre.

