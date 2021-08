Twelve South StayGo Mini USB-C è l’hub per Mac e iPad

Non occorre acquistare due hub separati per dotare il proprio Mac e iPad di quattro porte aggiuntive: Twelve South StayGo Mini USB-C è infatti un hub tascabile in grado di risolvere entrambe le esigenze; si tratta della versione più compatta, portatile e con meno porte di un altro hub del costruttore.

Twelve South StayGo Mini USB-C mette a disposizione una porta USB-A, un connettore HDMI per collegare monitor, televisori e videoproiettori, infine anche una porta USB-C per caricare Mac e iPad durante l’uso: questo connettore può anche essere impiegato per alimentare gli accessori esterni. È presentato come la soluzione ideale e compatta per trasferire foto e video sui dispositivi Apple, ma anche per gestire file, presentazioni e in generale per lavorare con schedine di memoria, dischi fissi, chiavette USB e così via.

Ma non è tutto: questo piccolo ma versatile hub mette infatti a disposizione anche un connettore jack audio da 3,5mm per connettere cuffie e speaker esterni. Il costruttore include nella confezione anche un cavo da 0,5 metri che permette di posizionare l’hub a distanza da Mac e iPad, per esempio per l’uso in casa e sulla scrivania. In alternativa può essere connesso direttamente al computer oppure al tablet senza usare il cavo incluso, per ridurre gli ingombri, per esempio quando si lavora in mobilità.

Va notato che il cavo incluso risulta utile sopratutto per gli utenti di iPad Air e iPad Pro, gli unici modelli di tablet Apple che per il momento mettono a disposizione il connettore USB-C invece di quello Lightning presente invece negli altri modelli. La presenza del cavo nella confezione permette infatti di usare l’hub senza dover rimuovere la cover di protezione del tablet.

La resistenza dell’accessorio è assicurata dallo chassis esterno realizzato in alluminio, una soluzione che permette anche di dissipare efficacemente il calore generato durante il funzionamento. Twelve South StayGo Mini USB-C non richiede l’installazione di driver per funzionare: è proposto nelle colorazioni bianco e nero al prezzo di 59,99 dollari, circa 50 euro al cambio odierno.