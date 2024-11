Twinkly sconta le luci Smart al Black Friday 2024

Pubblicità

Le luci Smart di Twinkly sono in sconto al Black Friday 2024: un’offerta imperdibile per portarsi a casa a prezzi vantaggiosi i prodotti dello storico marchio, noto da tempo per i suoi avanzati sistemi di illuminazione Smart – grazie anche alla ricerca sui materiali e sul software di controllo – ottimi per realizzare installazioni per ogni esigenza, dalla piccola stanza alla facciata di un palazzo istitutuzionale, alla piazza di un paese.

Le luci colorate personalizzabili con loop o immagini, la possibilità di sincronizzare musica e illuminazione non sono riservate alle sole serate invernali intorno ai giorni di Natale: potete utilizzarle per eventi, feste o semplicemente per creare una atmosfera nel vostro giardino visto che la gran parte dei prodotti Twinkly sono progettati per lavorare all’esterno.

In questi giorni molti dei modelli del catalogo Twinky sono in offerta su Amazon con sconti che arrivano fino al 40% di risparmio. Un ottimo sconto è quello sul microfono Twinkly Music dedicato che vi permette di sincronizzare le pulsazioni luminose con la musica: è abbinabile a qualsiasi installazione Twinkly già esistente sia singola che in in gruppo e vi aiuterà rendere più gradevoli le vacanze di Natale ma anche tutte le feste o gli allestimenti negli altri giorni dell’anno.

Gli sconti coinvolgono anche diverse catene di luci tipicamente usate per gli alberi di Natale ma che possono essere utilizzate per decorare pergolati o facciate grazie alla programmabilità di ogni singolo LED.

Potete utilizzare i prodotti Twinkly anche per arredare la vostra stanza giochi datosi che i dispositivi sono compatibili e sincronizzabili con i protocolli Homey, Razer Chroma RGB e OMEN Light Studio.

Di seguito trovate le migliori offerte di Twinkly in corso per il Black Friday 2024.