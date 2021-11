Twinkly presenta nuove luci di Natale e illuminazione smart

Se state cercando un modo per creare un ambiente in cui vivere a pieno la magia del Natale ma anche per colorare la vostra casa con la luce, la risposta è in Twinkly: l’azienda tutta italiana è infatti celebre per il suo sistema di illuminazione Smart con cui decorare la casa, grazie alle luci LED connesse e controllabili tramite l’app con cui dipingere – letteralmente – con la luce non solo per le festività.

Sono diverse le soluzioni che si possono scegliere: dal Twinkly Flex (86 euro), un tubo flessibile che richiama i neon, illuminato da una luce LED che può assumere qualsiasi tipo di forma e colore,



al Twinkly Line (a partire da 46 euro), una striscia LED magnetica e autoadesiva che consente di aggiungere luce agli interni e allo stesso tempo offre la possibilità di controllare ogni singola luce creando animazioni e sfumature uniche.

Senza dimenticare il Twinkly Music (37 euro), l’accessorio che offre la possibilità di sincronizzare le luci con qualsiasi musica o sorgente sonora, creando così un’esperienza audiovisiva unica ed immersiva, ora aggiornato alla versione 2.0 per poter scegliere, con un semplice tocco, il mood più adatto al momento della giornata, da party a relax, da fluo a chillout, animando le luci di conseguenza in modo completamente automatico per dare letteralmente vita alla musica.

Le luci Twinkly, di cui abbiamo parlato svariate volte tra le nostre pagine, sono nate e diventate famose in tutto il mondo per la loro capacità unica di decorare l’albero di Natale e tutti gli ambienti domestici – ma anche gli uffici o le vetrine dei negozi – con animazioni ed effetti di luce particolari, grazie ai LED da 16 milioni di colori e all’app che tramite algoritmi di computer vision riesce a individuare, in pochi istanti, l’esatta posizione di ogni lampadina nello spazio, ricreando così un layout virtuale accurato.

Entrambi i nuovi prodotti sopracitati sono luci così innovative da poter anche essere usate per realizzare delle vere opere d’arte. E infatti questo è già successo: oltre che in rete, è possibile ammirare alcune opere, firmate da artisti e designer presso l’Hotel nhow Milano in Via Tortona 35. Le installazioni, parte integrante della mostra Peek-a-boo, creano giochi di luce e che si rifanno ai videogiochi più famosi degli anniottanta, e saranno “accese” fino a marzo 2022.

E’ stata rinnovata anche l’app Twinkly, disponibile su App Store e Google Play, offre una serie di nuove funzionalità: la prima si chiama FX Wizard, un editor multi-livello per gli effetti, che permette la creazione di effetti di luce in pochi istanti, poi la Computer Vision, ora disponibile anche per creazioni tridimensionali, la funzione per creare scene disponendo anche manualmente i dispositivi nell’ambiente e l’attesa integrazione con Apple HomeKit, che insieme a Hey Google e ad Amazon Alexa completa l’offerta sul fronte degli assistenti vocali.

Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, anche quest’anno Twinkly può essere un regalo prezioso e originale, per creare un ambiente magico in cui vivere. Chi fosse interessato all’acquisto ricordiamo che i vari prodotti di questo marchio si possono comprare anche su Amazon.