IIIF150 H2022 è il rugged più economico che ci sia, in offerta a 107 euro

Se state cercando uno smartphone rugged, quindi particolarmente robusto e adatto per ogni ambiente di lavoro estremo, date uno sguardo a questo IIIF150 H2022, tra i più economici della categoria, se non il più economico. Lo potete acquistare direttamente a questo indirizzo a circa 107 euro.

IIIF150 H2022 propone un grado di protezione IP68/IP69K, quindi particolarmente robusto e adatto per situazioni di lavoro estreme. Propone un display da 5,5 pollici con risoluzione HD e al suo interno offre una memoria di 4GB + 32GB GB, con una potete batteria da 4800 mAh.

Al suo interno batte un processore Mediatek Helio MTK6761, affiancato da una GPU IMG GE8300 a 550MHz. Il reparto multimediale è affidato, invece, ad una fotocamera 13 + 5 MP, e non mancano funzioni come l’NFC per il pagamento in mobilità.

Ovviamente, di particolare interesse è il design, con forme squadrate, ruvide e aggressive, che non nascondono la pesantezza del terminale e la sua robustezza. A livello software il terminale propone Android 11, con le personalizzazioni tipiche del brand, che all’interno di un’unica schermata raccoglie funzioni importante come la bussola, il timer, il conta passio, la lente di ingrandimento, e altre ancora.

Resiste ad immersioni fino a 1,5 metri e può funzionare ad una temperatura compresa tra i meno 40 e i 70 gradi celsius.

Al momento lo acquistate in offerta lampo a circa 107 euro, direttamente a questo indirizzo. Ricordiamo che tra i metodi di pagamento vi è pure PayPal, che garantisce il massimo della sicurezza nelle transazioni commerciali.

Clicca qui per acquistare.