Among Us gratis su Epic Store, correte a scaricarlo

Among Us, il noto gioco multiplayer che è cresciuto in popolarità durante la pandemia di COVID-19, è l’ultimo titolo proposto gratis su Epic Games Store. Se avete un account Epic e usate un computer PC Windows, potete scaricarlo gratuitamente fino al 3 giugno, altrimenti correte a creare un nuovo account gratuito e scaricatelo comunque.

Il titolo non ha certo bisogno di presentazioni. Si tratta di un gioco multiplayer in cui unirsi ad altri amici per muoversi all’interno di una mappa in cui trovare l’impostore, ossia colui che sta remando contro la banda, e sta cercando di sabotare tutto ed eliminare tutti.

Da poco, peraltro, Among Us ha introdotto la nuova mappa Airship, risultando ancor più vasto nei contenuti. Da ricordare, che il gioco supporta il multiplayer multipiattaforma, quindi i giocatori delle versioni iOS, Android PC e Nintendo Switch possono giocare insieme. Le versioni PS4 e PS5 del gioco supporteranno anche il crossplay, una volta disponibile, comunque entro la fine dell’anno.

Among Us, sviluppato da InnerSloth, è stato pubblicato nel 2018, anche se è stato solo nel 2020 che il titolo ha visto un enorme afflusso di giocatori, proprio durante la pandemia COVID-19. Il team ha aggiornato il gioco base con mappe e funzionalità senza mai rilasciare un sequel.

La possibilità di ottenere gratis Among Us fa parte della campagna di mega sconti attualmente presente nel negozio digitale Epic Games fino al 17 giugno. Fino a quella data ci sarà un nuovo gioco sarà gratuito ogni settimana; questo vuol dire che il 3 giugno scadrà la promozione su Among Us, e sarà possibile scaricare un nuovo gioco gratuito.

Se volete risparmiare i 5 euro richiesti per il titolo, correte a scaricare Among Us direttamente a questo indirizzo. La promozione scadrà il 3 giugno prossimo.

Among Us! è disponibile gratis per iPhone e iPad da questa pagina di App Store con acquisti in-app, invece per Android si parte da questa pagina di Google Play Store.