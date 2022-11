Twitter, come scaricare tutti i tweet e archiviarli

Il destino di Twitter sembra sempre più incerto; la situazione all’interno dell’azienda è descritta come caotica e fuori controllo sia da ex dipendenti, sia da osservatori esterni, e in molti si chiedono se prima o poi non imploderà; problemi di personale in fuga a parte, l’azienda è fortemente indebitata e lo stesso Elon Musk non ha escluso il fallimento.

Come archiviare i propri tweet

Se siete preoccupate di quello che potrebbe accadere a Twitter e desiderate in qualche modo salvare i vostri tweet, ecco come procedere:

1) Aprite Twitter (eventualmente eseguite il login)

2) Selezionate “Altro”, da qui selezionate “Impostazioni e assistenza” e (sulla destra) “Il tuo account”. Tra le opzioni proposte c’è “Scarica l’archivio dei tuoi dati”.

Per scaricare l’archivio con i propri dati Twitter, verrà richiesta di nuovo la password di Twitter per continuare; dopo aver indicato la password fate click su “Avanti”, confermate di essere voi a fare la richiesta (si può scegliere l’opzione mail o SMS) indicando il codice inviato, e a questo punto è finalmente possibile richiedere l’archivio.

Il file che è possibile scaricare è un file ZIP contenente un archivio con i dati su informazioni dell’account, cronologia dell’account, app, dispositivi, attività dell’account, interessi e inserzioni. L’utente riceverà una notifica nell’app non appena l’archivio sarà pronto per il download.

L’archivio contiene dati con le informazioni associate al nostro account in file HTML e JSON. I file in questione includono informazioni come i dati del profilo, i Tweet, i Messaggi Diretti, i Momenti, i contenuti multimediali (immagini, video e GIF che hai allegato a Tweet, Messaggi Diretti o Momenti), un elenco dei propri follower, un elenco degli account seguiti, la rubrica, le liste che abbiamo creato, di cui siamo membro o che seguiamo, le informazioni demografiche e relative agli interessi dedotte dal social su di noi, i dettagli sugli annunci che abbiamo visto o con cui abbiamo interagito su Twitter e altro ancora.

Come scaricare i propri dati dall’app Twitter per iOS o Android

Il sistema è simile a quello visto in precedenza: basta aprire Twitter, toccare l’icona del menu di navigazione per accedere al menu principale, toccare Impostazioni e privacy, da qui ” I tuoi dati di Twitter” sotto a “Dati e permessi”; a questo punto basta confermare la propria password, quindi toccare “Richiedi archivio”.

Quando il nostro archivio sarà pronto, riceveremo un’email e una notifica nell’app. Il download includerà un file chiamato “Il tuo archivio” che permetterà di vedere i nostri dati tramite un browser Web desktop.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Elon Musk e del social Twitter sono disponibili ai rispettivi collegamenti.