Se Apple non licenzierà è per merito di Tim Cook

La maggior parte dei colossi della tecnologia USA e del mondo hanno licenziato migliaia di persone, tutti con l’unica notevole eccezione di Apple: secondo l’analista Daniel Ives di Wedbush Securities il merito è dell’ottima gestione e guida del CEO Tim Cook.

In realtà anche Apple ha effettuato alcuni licenziamenti limitati, si parla di un centinaio di figure nel canale di vendita esterno, nei mini Apple Store e corner all’interno dei negozi della catena Best Buy, oltre che tra gli addetti alle assunzioni. Ma come dicevamo si tratta di aggiustamenti limitati, che nulla hanno a che vedere con la dimensione e la scala quasi apocalittica dei licenziamenti dei concorrenti.

I CEO dei più grandi colossi IT si sono fatti carico della responsabilità dei licenziamenti, dovuti a un forte aumento delle assunzioni nel boom digitale della pandemia in lockdown, posizioni divenute superflue in periodo di rallentamento di mercato, inflazione e incertezza globale.

Al contrario «Apple non ha mai assunto al ritmo degli altri giganti della tecnologia»: l’analista prevede che nella prossima presentazione dei risultati trimestrali Apple, programmata per giovedì 2 febbraio, non annuncerà il licenziamento di migliaia di lavoratori come stanno facendo molte aziende BiG Tech perché è gestita molto bene da Tim Cook.

Intervistato da Yahoo Finance, Ives osserva che Apple si trova in una posizione migliore rispetto ai suoi concorrenti grazie alla lungimiranza e alla gestione di Tim Cook. Un altro esempio che a suo dire dimostra come il CEO di Apple sia un amministratore delegato da Hall of Fame, in pratica leggendario, memorabile, il cui ritratto è degno di essere inserito nella galleria dei predecessori più illustri. Un complimento non di poco conto per il successore di Steve Jobs.

Apple presenterà risultati finanziari del primo trimestre 2023 giovedì 2 febbraio. Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.