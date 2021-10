Twitter compra Sphere per migliorare la messaggistica

Twitter è disposto a spendere per rafforzare la messaggistica diretta. Per farlo ha deciso di acquisire una società ad hoc. Ecco di chi si tratta.

Come notato dalla CNBC, Twitter ha acquisito l’app di chat Sphere per un importo non meglio specificato. Il vicepresidente tecnico Nick Caldwell ha affermato che la mossa accelererà lo sviluppo per DM, community e creator. Non c’erano indizi specifici su cosa sarebbe successo dopo, ma Sphere ha dichiarato che stava “finendo” la sua app a novembre. Ovviamente, dopo l’acquisizione non ci sarà una Sphere riproposta.

Sphere si distingue non solo per le sue caratteristiche (si concentra sui messaggi “essenziali” e sulla pulizia del disordine), ma per il potere delle star del settore tecnologico che circonda l’app. L’azienda è il prodotto di Nick D’Aloisio, un imprenditore che ha attirato l’attenzione anche da adolescente: ha venduto Summly a Yahoo quando aveva 17 anni. La sua ultima impresa ha investitori di alto profilo, inclusi i co-fondatori di Airbnb e Tinder. Sebbene Sphere non sia particolarmente grande con solo 20 membri dello staff diretti a Twitter, c’erano chiaramente grandi speranze prima dell’acquisizione e ce ne sono altrettante adesso.

L’acquisto è appropriato. Twitter ha riversato gran parte della sua energia recente nei DM e nell’aiutare i creatori a formare comunità. Per questo, il social potrebbe intrecciare le funzionalità della community focalizzate di Sphere in tutto il suo social network e competere meglio contro Instagram e altri rivali che prosperano sulla messaggistica privata.

