Con SwitchBot Hub Mini iPhone diventa telecomando IR per elettrodomestici

Tutti i dispositivi che si controllano con un telecomando a infrarossi IR ora si possono gestire comodamente dal proprio terminale iPhone o Android grazie all’app SwitchBot e all’accessorio SwitchBot Hub Mini, un dispositivo compatto e versatile che permette di controllare gli elettrodomestici di casa tramite lo smartphone.

È facilissimo da usare perché grazie alla modalità Smart Learning è in grado di imitare qualsiasi telecomando in appena cinque secondi e non è neppure particolarmente esigente dal punto di vista energetico, perché per funzionare ha bisogno soltanto di un alimentatore da 5V 1A (non è incluso in confezione) al quale vi si collega tramite spina USB.

Come funziona

A quel punto basta agganciarlo alla rete Wi-Fi di casa (attenzione: opera soltanto alla frequenza 2.4 GHz) e il gioco è fatto: dall’omonima app SwitchBot si possono controllare TV, condizionatori d’aria, luci, videoproiettori, lettori DVD, aspirapolvere robot, ventilatori e tutti quegli elettrodomestici che usano un telecomando IR.

È infatti un hub che usa questa tecnologia per interfacciarvisi, ma non si limita soltanto all’imitazione dei telecomandi: grazie al collegamento a Internet si può infatti usare per spegnere i dispositivi anche a distanza (il che fa risparmiare anche in bolletta). Infatti se ci si dimentica di farlo e si è già usciti di casa – o peggio ci si trova già a diversi chilometri di distanza – basta aprire l’app, controllare lo stato e gestire il tutto con pochi click.

C’è anche la compatibilità con Alexa, Assistente Google, Siri e IFTTT, quindi si possono anche creare macro e scene e rendere così Smart tutti gli elettrodomestici che non lo sono.

Con SwitchBot Hub Mini si entra facilmente in questo ecosistema, collegando ad Internet i dispositivi dell’azienda ma anche gli altri elettrodomestici con un piccolissimo dispositivo (l’ingombro è di 6,5 centimetri per lato e 2 centimetri di spessore) che si può facilmente posizionare in qualsiasi punto della casa.

Dove comprare SwitchBot Hub Mini per iPhone e Android

Se vi interessa acquistare SwitchBot Hub Mini per trasformare iPhone e Android in telecomando IR universale, si trova in vendita anche su Amazon a 45 €. Al momento c’è un’offerta che taglia il prezzo del 34%, quindi viene a costare 29,75 € spedizione inclusa.