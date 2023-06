L’UE indaga sull’acquisizione iRobot di Amazon

Le autorità antitrust dell’Unione Europea avvieranno un’indagine sull’acquisizione Amazon di iRobot, produttore di aspirapolvere robot, del valore di 1,7 miliardi di dollari. La mossa segue di poche settimane la conferma dell’approvazione dell’accordo da parte del rivenditore online statunitense nel Regno Unito.

Nell’agosto dello scorso anno, Amazon aveva annunciato questa acquisizione al fine di ampliare la propria gamma di dispositivi intelligenti, tra cui spiccano l’assistente vocale Alexa e speaker smart, termostati intelligenti, dispositivi di sicurezza e gli schermi intelligenti a parete. Da parte sua, iRobot è stato tra i primi a credere nella pulizia intelligente, sviluppando il suo primo aspirapolvere Roomba nel 2002.

Il titolo di iRobot ha subito un calo di circa il 10%, rappresentando la più significativa diminuzione percentuale da febbraio dell’anno scorso. Nel frattempo, le azioni di Amazon hanno subito una lieve flessione dopo la pubblicazione della notizia da parte di Reuters.

Le fonti hanno indicato che la Commissione Europea ha programmato l’avvio di un’indagine approfondita della durata di quattro mesi, successiva alla conclusione della sua revisione preliminare dell’accordo il 6 luglio.

Si ritiene che Amazon non presenterà memorie nel corso di questa fase iniziale dell’indagine. Tuttavia, ha ancora qualche giorno per cercare di convincere le autorità antitrust dell’UE che l’accordo non è contrario alle norme sulla concorrenza.

Amazon ha precedentemente dichiarato che il mercato degli aspirapolvere è caratterizzato da una forte concorrenza, con la presenza di numerosi produttori cinesi. La decisione dell’autorità antitrust del Regno Unito, presa la scorsa settimana, ha in effetti supportato tale argomento, sostenendo che Amazon non stia utilizzando il suo potere di mercato per danneggiare i produttori concorrenti di aspirapolvere robot.

Le autorità antitrust di tutto il mondo sono diventate sempre più caute riguardo alle acquisizioni di grandi aziende tecnologiche. Tale cautela nasce dalla preoccupazione che grandi quantità di dati sia accumulino in mano a poche aziende, oltre al rischio che le grandi imprese sfruttino la loro posizione dominante per entrare in nuovi mercati.

