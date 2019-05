Ugee M708, la tavoletta grafica entry-level per Mac e PC

Pittori digitali, fotografi o semplici curiosi ed appassionati di software di disegno su Mac e PC, ecco la vostra occasione per mettere le mani su una tavoletta grafica di buona qualità spendendo pochissimo: Ugee M708 è in vendita su Ebay per soli 35,99 euro.

Si tratta di un buon prodotto entry-level, vale il prezzo che costa ed offre un buono spunto per capire le potenzialità che offre una tavoletta grafica, nell’utilizzo dei pennelli in Photoshop (o altri software) tanto quanto nell’uso di tutti i giorni.

La tavoletta riconosce fino a 8192 livelli di pressione per mezzo della penna (inclusa nella confezione), ci sono anche otto tasti personalizzabili da associare ad alcune scorciatoie come salvataggio, chiusura dei file, ecc.

A chi piace operare con programmi di grafica suggeriamo una prova, ma tutto sommato è un prodotto che ben si sposa anche per un regalo sfizioso all’amico che sta imparando a usare un programma di fotoritocco e che troverà in questa tavoletta grafica un buon sostegno.

Il prezzo di listino, pari a 35,99 euro, è davvero interessante: se interessati la potete comprare a questo prezzo su Ebay. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.