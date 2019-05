Produrre podcast, con le sessioni Today at Apple si impara a creare nuovi programmi

I podcast, le trasmissioni e i contenuti audio on demand, disponibili online, scaricabili e archiviabili, sono sempre più diffusi: da prodotto digitale per una nicchia di ascoltatori radio, i podcast sono diventati negli anni sempre più diffusi e amati dal pubblico. Incominciare a produrre podcast non sembra, però, semplice come aprire una pagina sui social network e ora, per chi volesse provare a diventare un podcaster, Apple offre nuove sessioni Today at Apple.

Con le nuove sessioni di Today at Apple dedicate ai podcast si percorreranno i primi passi nel mondo dei contenuti audio on demand: i partecipanti risponderanno alle domande base, come “come posso registrare? Come posso modificare le mie tracce? Cosa posso fare per presentare il mio prodotto?”.

“Competenze musicali: creare il tuo primo podcast” è il titolo della sessione Today at Apple da 30 minuti. Si utilizzerà GarageBand per iPhone per capire le basi della registrazione, dell’editing audio e del perfezionamento di un trailer di podcast con musica e audio. Le sessione non è una guida alla pubblicazione di un podcast dall’inizio alla fine della produzione, ma un primo sguardo nel mondo della produzione di contenuti digitali, per aiutare il partecipante a capire se la creazione di podcast è ciò che fa per lui.

La nuova sessione è offerta soltanto all’Apple Store di Michigan Avenue a Chicago, a partire dal 20 maggio, all’interno della kermesse di incontri ed eventi formativi “Voices of Chicago Podcasts”. Un format che, se proposto anche in altri Apple Store, potrebbe incontrare facilmente l’interesse degli utenti.

Delle oltre 50 nuove sessioni di Today at Apple annunciate a gennaio, infatti, quelle che offrono ai partecipanti la possibilità di formarsi e di sperimentare le proprie abilità, valutando concretamente le proprie aspirazioni, sono state fino ad ora quelle maggiormente apprezzate.

Tutte le novità sul programma Today at Apple si possono trovare sul sito ufficiale dedicato di Apple. Le lezioni partono oggi e sono completamente gratuite: è sufficiente accedere alla pagina relativa al programma, selezionare l’Apple Store desiderato e sfogliare i corsi disponibili, che troverete suddivisi per data e categoria. Nel momento in cui scriviamo il nuovo corso dedicato alla creazione dei podcast non è disponibile in Italia ma è possibile che lo sarà in futuro.