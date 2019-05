Ultime ore: sconto -50€ su iPhone ricondizionati TrenDevice con il colore a sorpresa.

Ultime ore per approfittare dello Sconto di -50€ su tutti gli iPhone Ricondizionati con il Colore a Sorpresa. Su TrenDevice termina oggi 24/5 alle 23:59 la promozione dedicata al Colore a Sorpresa: se state pensando di acquistare un iPhone Ricondizionato e non avete particolari preferenze per la scelta del colore, avete la possibilità di risparmiare 50€ scegliendo il “Colore a Sorpresa”.

Cosa significa? Nella scheda prodotto, selezionando l’opzione “colore a sorpresa”, riceverete il dispositivo a seconda del colore disponibile a magazzino. È un’occasione da non perdere perché i prezzi del colore a sorpresa, fuori promozione, sono sempre i più convenienti ma, ancora per poche ore fino alle 23:59 di oggi 24/5, TrenDevice ha abbassato ulteriormente i prezzi e potete risparmiare ben 50€. Non è necessario alcune codice sconto perché i prezzi che trovate sul sito TrenDevice sono già scontati di -50€.

L’opzione Colore a Sorpresa è disponibile, su moltissimi modelli di iPhone Ricondizionati, fra cui: iPhone Xs Max, iPhone Xs, iPhone X, iPhone 8, iPhone 7 Plus e iPhone 7.

iPhone X e iPhone 7 si confermano anche in questi giorni di promo, i modelli più venduti su TrenDevice per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. L’iPhone X infatti presenta uno schermo da 5,8 pollici Retina HD ad ampia gamma cromatica, doppia fotocamera posteriore da 12 MP e fotocamera frontale con apertura focale di 2,2. Grazie alla superficie posteriore in vetro, l’iPhone X si ricarica senza cavo, ed è resistente all’acqua e alla polvere. Per quanto riguarda l’iPhone 7, la fotocamera è da 12 megapixel, diaframma con apertura ƒ/1.8 e stabilizzazione ottica dell’immagine, per fare foto migliori anche in ambienti in ombra, con meno rumore e dettagli più nitidi. Il processore 4-core ed ha migliorato nettamente le prestazioni e i consumi rispetto al precedente iPhone 6s. Ma ciò che caratterizza l’iPhone 7 è che è stato il primo ad aver detto addio al jack per le cuffie, così come il primo a ottenere il rating IP67 per resistenza a polvere e schizzi; il pulsante Home per la prima volta fa affidamento sul Taptic Engine passando quindi a digitale, da meccanico com’era nei modelli precedenti.

Come viene garantito il perfetto funzionamento dei dispositivi Ricondizionati TrenDevice? Tutti gli Smartphone e Tablet sono testati e rigenerati da tecnici specializzati e venduti con Garanzia di 12 mesi. Dal punto di vista delle condizioni estetiche sono classificati in tre diversi gradi, ovvero il Low Cost (B/C), Smart (A) e Premium (A+). Quindi la differenza è soltanto nella presenza o meno di eventuali difetti puramente estetici. Per questo motivo se desiderate risparmiare sull’acquisto, potete scegliere il grado di ricondizionamento “low cost”.

Vi ricordiamo inoltre che, ancora per pochi giorni, sino a fine mese, per ogni Smartphone, Tablet o Apple Watch acquistato su TrenDevice, 5€ saranno devoluti al Centro Clinico NeMO. NeMO è l’acronimo di NEuroMuscular Omnicentre, ed è un Centro Clinico ad alta specializzazione multidisciplinare con 4 sedi in tutta Italia, pensato per rispondere in modo specifico alle necessità di chi è affetto da malattie neuromuscolari, come SLA, SMA o distrofie muscolari, fornendo loro e alle loro famiglie un supporto clinico, assistenziale e psicologico completo, in grado di rispondere alle loro esigenze complessive e di migliorare la loro qualità di vita. TrenDevice è da tempo attenta alle tematiche sociali e, proprio per questo, ha deciso di sostenere la missione del Centro Clinico NeMO facendo partecipare anche i propri clienti, senza chiedere loro un centesimo in più.

Ricordatevi quindi che, ancora per poche ore, fino alle 23:59 di oggi 24 Maggio su TrenDevice avete 50€ di Sconto su tutti i dispositivi con l’opzione “Colore a Sorpresa”. Per usufruire dello sconto non è necessario alcun codice, i prezzi che vedete online sul sito TrenDevice sono già scontati di 50€.

TrenDevice nasce nel 2014 ed è l’azienda leader in Italia per acquistare e vendere Smartphone e Tablet Ricondizionati con oltre 130.000 clienti serviti, oltre 3.950 recensioni certificate ed un indice di soddisfazione della clientela pari al 96%.