Umidificatore ad ultrasuoni con lampada incorporata ancora per poco a 32,99 euro

Per respirare meglio, stare meglio o diffondere profumi ed al contempo creare un punto luce in camera o in salotto potete affidarvi all’umidificatore ad ultrasuoni di Aukey. Grazie ad una promozione al momento si compra in sconto a 32,99 euro spedizione inclusa.

Il vapore si forma semplicemente dall’espulsione dalle particelle più superficiali dell’acqua che si inserisce all’interno attraverso l’apposito misurino incluso nella confezione. Uno degli usi più comuni è certamente quello di diffusore di essenze: basterà dissolvere nell’acqua il profumo preferito, e sarà semplicissimo profumare un ambiente.

Visto il costo, l’uso dell’umidificatore come diffusore di profumi, il suo prezzo sommato al costo economico di un profumo fatto in casa, potrebbe essere largamente competitivo con i concorrenti che si comprano al supermercato e che obbligano ad usare cartucce proprietarie.

Oltre a questo funziona anche come lampada da comodino, trovando spazio anche sulla mensola in salotto o in una stanza adibita ad esercizi Yoga e simili. La luce varia gradualmente tra sette colori e può essere eventualmente fermata ad un colore in particolare con la pressione di un pulsante.

Questo umidificatore ultrasonico con lampada incorporata costa 43 euro. Con il codice B46J28UV potete risparmiare 10 euro pagandolo solo 32,99 euro. La spedizione è inclusa nel prezzo. L’offerta scade alla mezzanotte di lunedì 29 aprile.