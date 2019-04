Un bug nell’App Store impedisce ad alcuni utenti il download di app

Un numero imprecisato di utenti lamenta l’impossibilità di scaricare nuove app o aggiornamenti a causa di un malfunzionamento nell’App Store di iOS che impedisce l’accettazione dei Termini e condizioni dei Servizi Multimediali Apple.

Il sito Appleinsider riferisce che appare la finestra con i termini e le condizioni che costituiscono il contratto tra l’utente e Apple spiegando che questo è cambiato, invitando a leggere le nuove condizioni ma premendo “Ok”, i termini in questione non appaiono e si presenta ciclicamente lo stesso identico messaggio impedendo di andare avanti.

L’inconveniente ha cominciato a manifestarsi giorno 24 aprile intorno alle 23 dell’Eastern Standard Time (il fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti d’America e del Canada). Alcuni utenti di App Store e iTunes riferiscono di non essere in grado di scaricare nuove app o aggiornamenti. Non è chiaro quante persone sono colpite dal problema ma a quanto pare non riguarda tutti gli utenti e forse riguarda solo chi ha scaricato la public beta di iOS o gli sviluppatori che provano le versioni preliminari di iOS. Problemi simili sono segnalati anche con il Mac App Store.

