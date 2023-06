Un messaggio nascosto nello sfondo del MacBook Air 15″ e altri dispositivi Apple

Per il MacBook Air 15″ con chip M2 da poco presentato (qui la nostra recensione) Apple ha predisposto un nuovo sfondo Scrivania, usato anche in vario materiale di marketing.

È probabilmente sfuggito ai più ma se si guarda l’immagine da una certa distanza o si rimpicciolisce si può notare che lo sfondo che sembra astratto in realtà mostra la parola “Air”.

Lo riferisce il francese Macg, spiegando che non è la prima volta che Apple nasconde una scritta in uno sfondo: lo stesso avviene con lo sfondo del Mac Studio che mostra la parola “studio” avvolta in una sorta di tubo cilindrico più o meno invisibile.

Altro esempio è lo sfondo dell’iPad mini: sembra astratto ma in realtà riporta la parola “mini”, visibile quando si guarda orizzontalmente il tablet.

Con l’iPad Air di 4a generazione Apple non ha usati sfondi con parole più o meno nascoste ma usa sfondi vari secondo il modello, varie immagini che è possibile raggruppare per formare un elemento che mostra continuità tra una immagine e l’altra…

