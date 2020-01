Dalla sposa con i baffi al Ninja; ecco tutte le nuove Emoji in arrivo

Una foca, un camioncino, la fonduta, la teiera, la bacchetta magica, lo scarabeo, un Ninja, la piñata, l’oliva snocciolata, la tomba, una sposa con i baffi. Sono queste alcune delle Emoji 13 che verranno introdotti insieme a Unicode 13 nel 2020, e che saranno adottate da Apple per l’uso su iPhone, iPad, Mac e anche su altri dispositivi mobili. In totale si tratta di un totale di 62 nuove emoji incluse nell’aggiornamento, che diventano 117 con le diverse varianti.

Ancora, come se non bastasse, c’è anche un volto mascherato, un cuore anatomico, polmoni, ninja, emoji che allatta un bambino, abbracci tra persone, un gatto nero, un bisonte, il mammut, un castoro, il dodo, una piuma, lo scarafaggio, la mosca, la vite senza fine, la pianta in vaso, senza contare mirtilli, oliva, peperone, focaccia, roccia, legna, capanna, pattino a rotelle, ago da cucito, nodo, spazzolino da denti e finestra.

Ma nella lista ci sono una serie di icone di persone non “genderizzate”, tra cui anche un uomo con i baffi vestito da sposa.

L’elenco completo di tutte le nuove emoji sono disponibili su Emojipedia. L’aggiornamento, inoltre, includere anche 55 varianti di genere e tonalità della pelle, insieme a una nuova emoji inclusiva di genere che può essere utilizzata come alternativa alle versioni di genere attuali della persona con il velo e di quella con lo smoking, al momento presenti come opzioni donna/uomo.

Apple adotterà i nuovi personaggi emoji Unicode 13 nel 2020, probabilmente in autunno come parte dell’aggiornamento di iOS 14. Apple l’anno scorso ha introdotto l’emoji Unicode 12 con l’upgrade di iOS 13.2 rilasciato ad ottobre. Quest’anno potrebbe anticipare a settembre, ma comunque entro la fine del 2020.

A questo indirizzo una curiosa guida su come scrivere automaticamente le emoji su Mac.