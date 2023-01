Apple Watch Ultra non si spegne mai

Nelle sue prime quattro versioni Apple Watch non poteva visualizzare sempre l’ora come potrebbe fare un orologio normale: la lacuna è stata colmata a partire da Apple Watch 5, mentre adesso c’è anche il modello top Apple Watch che può dire l’ora anche quando è spento.

Apple Watch ha tradizionalmente supportato tre stati di alimentazione prima della scarica: acceso con funzionalità piena, spento senza funzionalità e risparmio energetico con possibilità di visualizzare l’ora. Quest’ultima modalità ha permesso all’utente di visualizzare ancora l’ora, pur rinunciando a tutte le caratteristiche smart.

Lo scorso settembre, Apple Watch Ultra si è unito alla gamma con una durata della batteria ancor maggiore. È proprio in questo modello che le cose diventano interessanti per la modalità riserva.

A differenza di altri modelli, Apple Watch Ultra non presenta l’opzione di riserva quando si spegne l’orologio. Presumibilmente perché Apple Watch Ultra ha una durata della batteria di 36 ore rispetto a 18 ore sui modelli standard ed SE.

Apple Watch Ultra, come ricorda 9to5mac, ha due modalità di alimentazione prima che la batteria si scarichi:

Apple Watch acceso con piena funzionalità

Apple Watch risparmio energetico con possibilità di visualizzare l’ora

Si scopre che in realtà è lo stato di spegnimento manuale che non esiste più. Questo perché spegnere manualmente Apple Watch Ultra consente ancora di visualizzare l’ora in cui è stato spento: basta tenere la Digital Crown per alcuni secondi, proprio come si farebbe su qualsiasi altro modello per entrare in modalità risparmio energia.

L’unico modo per spegnere completamente Apple Watch Ultra è scaricare la batteria completamente, anche se questo richiederà alcuni giorni di utilizzo. Anche quando Apple Watch Ultra si spegne a causa del consumo completo della batteria, è ancora in grado di visualizzare l’orario per un po’.

Apple Watch Ultra non è il primo dispositivo Apple ad avere ancora funzionalità quando lo si spegne. iPhone può riservare abbastanza batteria per mantenere Dov’è acceso in modo che possa essere trovato anche se spento.

Se siete interessati allo smartwatch Apple trovate tutti i dettagli sugli ultimi modelli nelle rispettive pagine: Apple Watch Serie 8, SE economico e il modello top Ultra.