UPDF: la soluzione per gestire e modificare i tuoi PDF (in sconto del 50%)

UPDF è un software completo per gestire documenti in formato PDF. La sua ampia gamma di funzioni include a modifica, l’annotazione, la conversione, la compressione, la firma e la criptazione dei PDF. UPDF è disponibile per Mac, iOS, Windows e Android. Inoltre, una singola licenza UPDF può essere utilizzata su tutte le piattaforme.

UPDF è la scelta perfetta per chi cerca un modo semplice e veloce per gestire i propri PDF. Con UPDF, puoi facilmente modificare i tuoi PDF con solo pochi clic. Inoltre, UPDF supporta l’OCR, la tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri, per convertire il testo in PDF acquisiti tramite scanner in testo modificabile.

Ora puoi ottenere UPDF con il 50% di sconto grazie al Servizio UPDFCloud per 1 anno: 10 GB di spazio di archiviazione nel cloud. Clicca qui per maggiori informazioni.

Come modificare i PDF su Mac facilmente con UPDF?

Ecco come modificare un PDF su Mac in soli tre semplici passaggi utilizzando UPDF:

Passo 1: Apri il tuo PDF con UPDF e seleziona la funzione “Modifica” nella barra degli strumenti.

Passo 2: Modifica il tuo PDF come desideri, ad esempio aggiungendo testo, immagini o collegamenti.

Passo 3: Salva il tuo documento modificato in formato PDF o in altri formati supportati.

Esplora altre funzionalità di UPDF

UPDF offre numerose altre funzionalità per gestire i tuoi PDF in modo efficiente, tra cui:

Modifica PDF (testo, immagini, collegamenti, filigrane, sfondo, header e footer)

Compilazione di moduli

Firma di un PDF

Combinazione di più file (PDF o immagini) in un singolo PDF: gli utenti possono ora creare un singolo documento PDF da più file PDF e non, senza compromettere la qualità dei file.

Conversione di PDF, anche in batch dei formati Word, Excel, PowerPoint, CSV, Immagine, HTML, PDF/A e altri: la funzione include il supporto OCR per il riconoscimento del testo in PDF acquisiti, che offre risultati accurati per 38 lingue. Gli utenti possono convertire facilmente i PDF scansionati, documenti cartacei e immagini in PDF ricercabili e modificabili.

Criptazione di PDF: impostazione di password di autorizzazione e apertura

Condivisione di PDF (tramite link o email)

Organizzazione di PDF (riordino, eliminazione, inserimento, suddivisione, estrazione, sostituzione e rotazione delle pagine)

Lettura e annotazione di PDF

UPDFCloud: include 10 GB di spazio di archiviazione nel cloud, supporta il caricamento di file PDF su UPDFCloud da UPDF, supporta la modifica e la sincronizzazione di file PDF su diversi dispositivi e piattaforme da UPDFCloud (per ora disponibile solo per Windows e Mac, ma in arrivo per il mese prossimo anche su Android e iOS).

3. Supporta il download di file PDF da UPDFCloud.

Riduci dimensioni file

Sebbene tutte le funzionalità di UPDF siano utili, alcune spiccano per la loro efficacia. Le funzionalità di UPDFCloud, Modifica, OCR, Compilazione di moduli e Organizzazione sono particolarmente importanti per la gestione dei tuoi PDF.

Confronto tra UPDF e PDF Expert

Qui di seguito è riportata una tabella di confronto tra UPDF e PDF Expert:

Come si può vedere dalla tabella, sia UPDF che PDF Expert hanno molte funzionalità simili, ma UPDF ha il vantaggio di essere disponibile su più piattaforme a un prezzo molto più accessibile. Inoltre, UPDF ha una funzione OCR che consente di riconoscere il testo nei PDF scansionati, che non è disponibile in PDF Expert.

Offerta UPDF

Infine, vi informiamo che UPDF è attualmente disponibile con uno sconto del 50% per un anno completo di servizio UPDFCloud che include 10 GB di spazio di archiviazione nel cloud. Per approfittare di questa offerta, vi invitiamo a visitare il sito web di UPDF e utilizzare il codice promozionale fornito alla cassa. Non perdete questa occasione per ottenere un software di modifica PDF altamente funzionale a un prezzo conveniente.