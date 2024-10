Uragano Milton, Apple ha annunciato donazioni a supporto dei territori colpiti

Pubblicità

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha fatto sapere su X che la Casa di Cupertino stanzierà aiuti economici (l’importo non è stato precisato) per sostenere i soccorsi e le persone colpite in Florida dall’uragano Milton.

Milioni di persone sono rimaste senza corrente in Florida, diverse persone sono morte e varie contee colpite da disservizi. In tanti, privati e aziende, si sono mobilitati per aiutare i soccorsi alle persone colpite.

“I nostri cuori sono con tutti coloro colpiti dalla devastazione dell’uragano Milton”, ha scritto Tim Cook. “Preghiamo quanti sono ancora in pericolo di mettersi in sicurezza. Apple farà donazioni per aiutare i soccorsi sul campo”.

Our hearts go out to all of those impacted by the devastation of Hurricane Milton. To everyone still in harm's way, please stay safe. Apple will be making a donation to help with relief efforts on the ground. — Tim Cook (@tim_cook) October 10, 2024

Non è la prima volta che Apple mostra solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite da disastri naturali e calamità varie, e in passato più volte ha contribuito ad iniziative filantropiche rivolte non soltanto agli Stati Uniti, ma a tutto il mondo. Ricordiamo, ad esempio, i fondi stanziati per aiutare i terremotati di Haiti e le donazioni a supporto di Germania, Belgio e Paesi Bassi, colpiti nel luglio 2021 da alluvioni che avevano causato centinaia di vittime.

Nel 2016 era stato inserito un banner sul sito web USA, sull’iTunes Store e l’App Store invitando a fare una donazione in denaro alla Federazione Internazionale delle società di Croce Rossa, fondi destinati alle persone colpite dalle alluvioni in Louisiana; nel 2012 Apple ha donato donare 2,5 milioni di dollari alla Croce Rossa, a supporto delle operazioni di soccorso per quanti erano stati colpiti l’uragano Sandy.